Видео: госкорпорация «Роскосмос»
Российский гидрометеорологический спутник снял на видео момент извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Соответствующие кадры опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале. На них видно, как пылевое облако медленно распространяется в сторону Тихого океана.
«Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов вулкан выбросил столбы пепла на высоту от 10 до 11 км над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку», — отметили в «Роскосмосе».В госкорпорации подчеркнули, что видео извержения вулкана снял гидрометеорологический спутник «Арктика-М».
Напомним, поздно вечером 7 ноября на Камчатском полуострове произошло очередное извержение вулкана Шивелуч. Предыдущее извержение фиксировали в августе.
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