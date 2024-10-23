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Названа точная дата самого мощного извержения вулкана за десять тысяч лет

Уральские ученые выяснили, что извержение вулкана Кикай произошло в 5 279 году
23 октября 2024, 08:38
Фото: iStock/Preeyaporn Kaewsaard

Фото: iStock/Preeyaporn Kaewsaard

Ученые из Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных Российской академии наук провели исследование, в ходе которого удалось установить дату самого масштабного вулканического извержения за последние 10 тысяч лет. Результаты работы были опубликованы в журнале Dendrochronologia.
Специалисты сосредоточились на трех крупнейших извержениях: вулкана Ильинского на Камчатке, Мазама в Северной Америке и японского вулкана Кикай. Объем выбросов первых двух вулканов составил около 150 кубических километров, в то время как извержение Кикая достигло впечатляющих масштабов от 300 до 450 кубических километров.

Ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН Рашит Хантемиров отметил, что объем выбросов вулкана Кикай значительно превышает количество материала, выброшенного всеми последующими извержениями, включая знаменитое извержение Тамбора.



Кроме того, вблизи предполагаемой даты извержения Кикая произошло «катастрофическое событие», которое вызвало резкое замедление роста деревьев и образование аномальных колец. Хантемиров считает, что эти кольца являются свидетельством воздействия извержения вулкана Кикай на экосистему.

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел высотой до восьми километров, в связи с чем был введен красный код авиационной опасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ученые
В Италии призвали к «шоковой терапии» для повышения уровня рождаемости
23 октября 2024, 08:15

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

В Италии призвали к применению «шоковой терапии» для исправления ситуации с демографией. Об этом информирует РБК со ссылкой на материал The Times.
По словам главы итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало, нынешние власти добиваются прогресса, но этого недостаточно. Он подчеркнул, что стране необходима новая политика, которая станет «шоковой терапией» и объединит компании, банки, города.

Де Пало обратил внимание на Францию, которая считается лидером рождаемости в Европе. В этом государстве налоги уменьшаются в зависимости от количества детей в семье.

Уточняется, что в Италии уход за ребенком до 18 лет обходится в 178 тысяч евро.

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Полярная крачка впервые замечена в Москве
В Москве впервые заметили полярную крачку, улетающую из Арктики в Антарктиду
23 октября 2024, 07:18

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Москве обнаружили полярную крачку, которая обычно мигрирует из Арктики в Антарктиду. Замечена она была на Рыжовском пруду в ТиНАО. Это первое зарегистрированное появление данного вида в столичном регионе. Об этом информирует департамент природопользования и охраны окружающей среды в своем Telegram-канале.
Представитель сообщества бердвотчеров заметил птицу и сообщил о находке в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Орнитолог Даниил Давыдов выехал на место, убедился в достоверности находки и сделал несколько фотографий полярной крачки. Помимо этого, он внес данные о находке в учетную карточку животных.

Полярные крачки известны своей удивительной миграцией: каждую осень они покидают Арктику и направляются в Антарктиду. Ранее считалось, что их маршрут проходит исключительно над океаном, однако недавние наблюдения показали, что птицы могут пролетать и над сушей, вдали от больших водоемов. Гнездятся полярные крачки в Арктике, на островах Финского залива, Белого моря и Кольского полуострова.

Ранее директор реабилитационного центра «Ромашки» Любовь Николаева заявила, что атаки ворон на машины в Люберцах могут происходить из мести птиц. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#маршрут
#птицы
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МВД сможет дистанционно отслеживать маршрут мигрантов
23 октября 2024, 05:57

Фото: istock/Oleg Elkov

Министерство внутренних дел России получит возможность дистанционного контроля за маршрутом мигрантов, выдворяемых из страны.
Согласно проекту приказа МВД, сотрудники правоохранительных органов будут следить за тем, как мигранты, чьи законные основания для пребывания прекращены, покидают страну.

«Сотрудники МВД получат право дистанционно контролировать маршрут мигрантов, обязанных самостоятельно покинуть Россию. Мера вступит в силу с 5 февраля 2025 года», — пишет Ведомости, ссылаясь на законопроект.
Для этого будет использоваться специальное техническое оборудование, а сами мигранты должны заранее согласовывать свой маршрут с компетентными органами.

Ранее исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов отметил, что в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на юге России сосредоточено до 60% трудовых мигрантов.

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«Ведомости»: цены на бензин в России начали снижаться
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#мигранты
#сотрудники
#право
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«Ведомости»: цены на бензин в России начали снижаться
23 октября 2024, 05:02

Фото: istock/Franci Leoncio

В России начали снижаться оптовые цены на бензин, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
По итогам торгов 22 октября, стоимость тонны бензина марки АИ-92 достигла минимума за месяц — 59 356 рублей. В сентябре цена была на максимуме и составляла 62 487 рублей за тонну, что означает снижение на 5%. Аналогичная ситуация наблюдается с бензином марки АИ-95, который подешевел с 73 864 рублей за тонну в сентябре до 63 521 рублей, что составляет падение на 14%.

Напомним, ранее цены на бензин в России росли из-за высокого спроса и плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что в ноябре стоимость литра бензина АИ-92 на российских заправках составит 53,7-54,1 рубля, а «95-го» — 58,9-59,4 рубля.

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Названа категория россиян, которым снизят пенсионный возраст
В России предложили снизить пенсионный возраст для работников АПК
23 октября 2024, 04:23

Фото: istock/Denis Vostrikov

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесет в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста для работников агропромышленного комплекса (АПК).
Согласно предложению, женщины смогут выходить на пенсию с 55 лет, мужчины — с 60 лет. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в условиях санкционного давления и трансформации экономики АПК демонстрирует устойчивый рост, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Труженики села должны иметь пенсионные права, сопоставимые с работниками органов безопасности и обороны.

«Государство должно поддержать ранний выход на пенсию для всех работников сельского хозяйства, которые ежедневно трудятся ради продовольственной независимости России», — подчеркнул Миронов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил успехи АПК в условиях санкций и важность его модернизации и кадрового развития.

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Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ
23 октября 2024, 02:49

Фото: istock/Natalya Vilman

На заседании Совета Федерации в среду сенаторы обсудят несколько ключевых вопросов, включая заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы, а также ряд новых законопроектов.
Одним из важнейших вопросов на заседании Совфеда станет рассмотрение закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года МРОТ будет увеличен до 22 440 рублей в месяц, что затронет 4,2 миллиона работников. В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля.

Также в повестке дня закон о борьбе с фиктивными браками, направленный на предотвращение незаконного получения миграционного статуса иностранными гражданами, и закон о стимулировании неипотечной секьюритизации.

Кроме того, будет обсуждаться ратификация соглашений с Абхазией и Малайзией об избежании двойного налогообложения, а также планируется денонсация конвенции о Международном Совете по исследованию моря.

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День Евлампия и Евлампии 23 октября: Почему нельзя носить украшения и жениться
23 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

23 октября в народном календаре отмечается день памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии, брат и сестра, которые пострадали за свою веру в христианские времена. Этот день также получил название Евлампий Зимоуказатель.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 23 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Евлампий и Евлампия — история

Святые мученики Евлампий и Евлампия, брат и сестра, жили в начале IV века в Никомидии. Узнав об указе императора Максимиана (284–305) о смертной казни для всех христиан, Евлампий был возмущен тем, что вместо борьбы с врагами родины, император направляет свою агрессию против собственных подданных.

Юношу привели на суд и потребовали от него отречения от христианской веры. После отказа Евлампия сначала подвергли жестоким пыткам с применением железных орудий, а затем положили на раскаленный железный одр.

Вдруг страдалец заявил, что хочет посетить языческий храм. Судьи обрадовались, считая, что сломили волю юного христианина. В капище Марса святой воскликнул: «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, идол немой и бездушный, пади на землю и обратись в прах». Идол с грохотом рухнул. Народ воскликнул: «Един Бог христианский, великий и сильный». После этого святого снова подвергли пыткам.

В этот момент сестра Евлампия пришла к судьям и объявила, что она тоже христианка. После пыток мучеников бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил их и от огня. В конечном итоге, брата обезглавили, а сестра погибла от страданий.

Традиции

На Руси в этот день обращали внимание на погоду, полагая, что Евлампий подсказывает, какая будет зима. Крестьяне также занимались подготовкой дров.

Фото: iStock/PHOTOEURO

Что можно делать 23 октября 2024

  • Заниматься домашними делами. Люди занимались уборкой и подготовкой домов к зимним холодам;
  • Наблюдать за погодой. Состояние погоды на Евлампия считалось предвестником зимы;
  • Заготавливать продукты. Завершались работы по сбору овощей и подготовке запасов.

Что нельзя делать 23 октября 2024

  • Игнорировать природные приметы;
  • Начинать новые дела. Считалось, что 23 октября не время для начала крупных проектов, а скорее для завершения текущих работ;
  • Нельзя жениться;
  • Нельзя оставлять еду на столе после трапезы;
  • Нельзя смахивать крошки со стола;
  • Нельзя носить украшения. Кольца, серьги, браслеты и ожерелья могут в этот день своей яркостью и блеском привлечь к хозяйке нечистую силу.

Приметы на погоду

  • Теплая погода предвещает позднюю зиму;
  • Северный ветер и похолодание говорят о ранней и холодной зиме;
  • Первый снег указывает на раннюю зиму с возможным таянием снега;
  • Дожди предвещают снежную и продолжительную зиму.

Именины 23 октября 2024

Именины 23 октября отмечают обладатели таких имен, как Сергей, Симон, Степан, Фома и Яков, Амвросий, Андрей, Антон, Евлампия, Ефим, Иларион, Иннокентий, Кирилл, Киприан, Кузьма, Павел, Савва.

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#церковь
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Жителей Подмосковья с начала года оштрафовали за незаконную рубку на 1,3 млн рублей
22 октября 2024, 22:34

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области с начала года выписали 87 штрафов за незаконную рубку деревьев. Такую статистику привели в пресс-службе ведомства.
«С начала 2024-го лесная охрана Комлесхоза Подмосковья выписала 87 штрафов на общую сумму более 1,34 млн рублей за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев либо кустарников. В выявлении таких нарушений помогают лесные общественные инспекторы и неравнодушные граждане», – рассказал председатель комитета Евгений Агулов.
По данным подмосковного Комлесхоза, больше всего случаев незаконной рубки зафиксировали в Бородинском (28) и Наро-Фоминском (20) лесничествах. В ведомстве напомнили, что леса Московской области выполняют защитную функцию. Там разрешены только санитарные рубки, которые проводятся после обследования насаждений специалистами.

Если ущерб от незаконной рубки составит менее 5 тыс. рублей, для граждан предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей.

В случае незаконной рубки леса с применением техники сумма штрафа для граждан составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования и орудия правонарушения.

Если деяние совершено в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, то это повлечёт максимальное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом, запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

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#подмосковье
#московская область
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В подъездах Подмосковья с начала года более 3,7 тыс. раз ликвидировали вредителей
22 октября 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В подмосковных подъездах с начала года решили свыше 3,7 тыс. задач по ликвидации грызунов и насекомых‑вредителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Дезинсекция и дератизация мест общего пользования – обязанность управляющей организации. С начала года в многоквартирных домах Подмосковья коммунальщики под контролем инспекторов министерства отработали 3,7 тыс. заявок жителей по ликвидации грызунов и насекомых в подъездах. Это позволило не допустить размножения вредителей и обеспечить безопасность жильцов», – отметили в ведомстве
Жителям напомнили, что, если в местах общего пользования завелись вредители, следует обращаться в свою управляющую организацию. Если же УК бездействует, нужно связаться с территориальными отделами министерства.

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