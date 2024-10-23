Названа точная дата самого мощного извержения вулкана за десять тысяч лет

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Ученые из Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных Российской академии наук провели исследование, в ходе которого удалось установить дату самого масштабного вулканического извержения за последние 10 тысяч лет. Результаты работы были опубликованы в журнале Dendrochronologia.
Специалисты сосредоточились на трех крупнейших извержениях: вулкана Ильинского на Камчатке, Мазама в Северной Америке и японского вулкана Кикай. Объем выбросов первых двух вулканов составил около 150 кубических километров, в то время как извержение Кикая достигло впечатляющих масштабов от 300 до 450 кубических километров.
Ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН Рашит Хантемиров отметил, что объем выбросов вулкана Кикай значительно превышает количество материала, выброшенного всеми последующими извержениями, включая знаменитое извержение Тамбора.
Кроме того, вблизи предполагаемой даты извержения Кикая произошло «катастрофическое событие», которое вызвало резкое замедление роста деревьев и образование аномальных колец. Хантемиров считает, что эти кольца являются свидетельством воздействия извержения вулкана Кикай на экосистему.
Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел высотой до восьми километров, в связи с чем был введен красный код авиационной опасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН Рашит Хантемиров отметил, что объем выбросов вулкана Кикай значительно превышает количество материала, выброшенного всеми последующими извержениями, включая знаменитое извержение Тамбора.
Кроме того, вблизи предполагаемой даты извержения Кикая произошло «катастрофическое событие», которое вызвало резкое замедление роста деревьев и образование аномальных колец. Хантемиров считает, что эти кольца являются свидетельством воздействия извержения вулкана Кикай на экосистему.
Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел высотой до восьми километров, в связи с чем был введен красный код авиационной опасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова