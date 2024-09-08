Россиянка исчезла в день рождения в Индонезии при восхождении на вулкан Ринджани

Фото: iStock/Olga_Gavrilova
В Индонезии в конце августа пропала россиянка во время восхождения на вулкан Ринджани на острове Ломбок. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Что именно произошло с ней — неизвестно, по одной из версий, ее могли задержать полицейские, потому что она нарушила запрет, отправившись к вулкану без гида.
По данным издания, 44-летняя Александра живет на Бали с 2022 года, как и ее муж, с которым они в данный момент разводятся. 29 августа женщине звонили родные, чтобы поздравить с днем рождения, но та пообещала перезвонить из-за плохой связи. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Отмечается, что муж Александры отказывается искать ее, так боится депортации из-за просроченных документов.
Правозащитники обратились в консульство России в Индонезии с просьбой помочь в поиске женщины.
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Отмечается, что муж Александры отказывается искать ее, так боится депортации из-за просроченных документов.
Правозащитники обратились в консульство России в Индонезии с просьбой помочь в поиске женщины.
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Данил Пономарев