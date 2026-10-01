Спутник Synergy Space оснастят приборами для изучения космоса
Космический аппарат Synergy Space, который разрабатывают на базе Университета «Синергия», оборудуют гамма-спектрометром и длиннофокусной камерой. Они позволят регистрировать гамма-всплески и солнечные вспышки, а также получать данные для дистанционного зондирования Земли.
Об этом Общественной службе новостей сообщили в пресс-службе вуза. Сейчас специалисты «Синергии» вместе с сотрудниками ГК «Геоскан» дорабатывают и калибруют оборудование, проверяют датчики и электропитание, а также готовят программное обеспечение для обработки данных на борту.
После завершения испытаний приборы установят на спутниковую платформу формата CubeSat 3U. Затем аппарат протестируют в сборе и проверят системы связи. Дату запуска на орбиту пока не объявили.
Проект «Орбитальная лаборатория Синергии — Synergy.Space» совмещает инженерную и образовательную программы. Вместе с профессиональными инженерами над ним работают школьники из Иркутской области, которые изучают устройство спутников и учатся принимать и анализировать космические данные.
Полученные после запуска сведения о гамма-всплесках и солнечных вспышках, а также снимки Земли планируют использовать в учебных и исследовательских проектах. Школьники смогут освоить обработку космических снимков и познакомиться с работой научных приборов.
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