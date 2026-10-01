Спутник Synergy Space оснастят приборами для изучения космоса

01 октября 2026, 18:00

Аппарат будет регистрировать гамма-всплески и солнечные вспышки

Фото: istockphoto / 3DSculptor

Космический аппарат Synergy Space, который разрабатывают на базе Университета «Синергия», оборудуют гамма-спектрометром и длиннофокусной камерой. Они позволят регистрировать гамма-всплески и солнечные вспышки, а также получать данные для дистанционного зондирования Земли.