Сразу 14 россиян выиграли в одну лотерею и стали миллионерами
Сразу 14 россиян выиграли в лотерею «Мечталлион» и стали миллионерами
Жители восьми регионов стали миллионерами в лотерее «Мечталлион». Об этом сообщили РИА Новости в пресс‑службе оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея», организуемых Минфином.
По данным компании, 14 участников 164-го тиража выиграли по одному миллиону рублей.
Миллионные билеты покупались в Москве, Ленинградской и Ростовской областях, в Башкортостане, Камчатском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, а также онлайн — на сайте и в мобильном приложении.
Общая сумма выплат составила свыше 36 млн рублей, а число выигрышных билетов превысило 210 тысяч.
Читайте также: