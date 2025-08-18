Жительница Чувашии выиграла 33 миллиона рублей, купив последний лотерейный билет

18 августа 2025, 08:35

Фото: iStock/Talaj

Жительница Чувашской Республики, стала одной из трех суперпобедителей тиража №150 лотереи «Мечталлион», разделив суперприз в 100 миллионов рублей. Женщина выиграла более 33 миллионов рублей, купив последний билет на кассе. Об этом пишет РИА Новости.





По информации пресс-службы бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, Анжелика рассказала, что обычно покупает билеты в магазине "Магнит", но в этот раз решила приобрести последний билет, который оставался на кассе.





«Сначала я его взяла, потом положила обратно, но все-таки решила купить», — поделилась она.

«Я всегда верила, что когда-нибудь это произойдет, потому что заслужила. Гороскоп мне говорил, что август будет финансово благоприятным для Весов», — отметила Анжелика.