Жительница Чувашии выиграла 33 миллиона рублей, купив последний лотерейный билет
Жительница Чувашской Республики, стала одной из трех суперпобедителей тиража №150 лотереи «Мечталлион», разделив суперприз в 100 миллионов рублей. Женщина выиграла более 33 миллионов рублей, купив последний билет на кассе. Об этом пишет РИА Новости.
По информации пресс-службы бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, Анжелика рассказала, что обычно покупает билеты в магазине "Магнит", но в этот раз решила приобрести последний билет, который оставался на кассе.
«Сначала я его взяла, потом положила обратно, но все-таки решила купить», — поделилась она.
Победительница узнала о своем выигрыше только во вторник и не сразу поверила в удачу.
«Я всегда верила, что когда-нибудь это произойдет, потому что заслужила. Гороскоп мне говорил, что август будет финансово благоприятным для Весов», — отметила Анжелика.
Она также упомянула, что в последние две недели у нее была сильная зудящая рука, и она даже говорила маме об этом. Анжелика работает контролером отдела технического контроля на региональной фабрике дверей. На выигранные деньги она планирует купить детям квартиру и себе дачу.