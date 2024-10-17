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Сразу 200 беспилотников появились в небе над российским регионом

Сразу 200 беспилотников появились в небе над Ноябрьском в ЯНАО
17 октября 2024, 20:46
Фото: iStock/Oselote

Фото: iStock/Oselote

Сразу 200 беспилотников поднялись в небо над городом Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил портал «Ямал-Медиа» в своём Telegram-канале.


Отмечается, что две сотни дронов над городом запустили школьники в рамках чемпионата по программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Из беспилотников выложили надписи «Ноябрьск», «Россия 2024», «Привет» и фигуру бегущего оленя.

В чемпионате приняли участие 37 школьников и студентов из всех муниципалитетов Ямала. Ребята соревновались в мастерстве управления беспилотниками, участвовали в практических занятиях по конструированию и ремонту устройств, гонках FPV-дронов и мультироторных беспилотников.

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«Бежала с детьми за машиной»: Татьяна Ким рассказала об издевательствах Бакальчука в браке
Татьяна Ким рассказала об абьюзивных отношениях с бывшим мужем Бакальчуком
17 октября 2024, 20:43

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Татьяна Ким, основательница маркетплейса Wildberries, рассказала о проблемах в семейной жизни с бывшим мужем на женском форуме BeWoman в Алма-Ате. Она призналась, что сталкивалась с абьюзом со стороны Владислава Бакальчука.
Ким вспомнила, как бежала за машиной мужа с маленькими детьми, как супруг разбивал и выкидывал ее вещи. Сейчас, по словам Ким, ей трудно об этом вспоминать.
«Мне говорят, помнишь, как ты бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал, и ты бежала за ним по дороге. Помнишь, как разбивались вещи, выкидывались. Сейчас не хочу даже про это говорить», — рассказала Ким

Модератор спросила, как Ким себя чувствует после возвращения девичьей фамилии. Она ответила, что чувствует себя свободной, словно сбросила какие-то оковы. Многие спрашивают, как она могла так долго терпеть. Ким объяснила, что это произошло не в один день, а накапливалось годами.
«Видимо, вот эта сила выносливости на уровне ДНК, если мы вспомним историю нашего государства, сколько приходилось терпеть», — поделилась она.

Ким также заявила, что крепкие отношения в семье строятся на равноправии. Молодые люди должны учиться слушать и уважать друг друга, тогда семья будет крепкой, и брак не распадется.

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#wildberries
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В Краснознаменск прибыла Казанская икона Божией Матери
17 октября 2024, 20:27

Фото: пресс-служба городского округа Краснознаменск

В подмосковный Краснознаменск прибыла Казанская икона Божией Матери. Об этом сообщила пресс-служба городского округа.
Святыню приняли в Михаило-Архангельском храме.
Фото: пресс-служба городского округа Краснознаменск

Казанская икона Божией Матери перемещается по городам России с мая этого года. Она отправилась в путешествие по стране после Всероссийского молебна о победе, который провёл в Москве патриарх Кирилл. На территории Московской области икона будет находиться до 23 октября. После она отправится в Нижегородскую епархию, а затем вернётся в столицу.

Также в четверг, 17 октября, в Красногорске состоялся Всероссийский молебен о Победе. В Никольском кафедральном соборе прихожане и духовенство встретили чудотворный образ – московский список Казанской иконы Божией Матери. Ночную божественную литургию провёл архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Вместе с многочисленными прихожанами он помолился за всех, кто сейчас сражается за Родину.

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#краснознаменск
#подмосковье
#икона
#православие
#патриарх кирилл
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Meta* уволила сотрудников за использование купонов на еду не по назначению
Meta* уволила десятки сотрудников за злоупотребление купонами на еду
17 октября 2024, 18:58

Фото: istock/AmnajKhetsamtip

Американский IT-гигант Meta* сократил штат на несколько десятков человек из-за злоупотребления купонами наеду. Financial Times сообщает, что увольнения произошли в Лос-Анджелесе, пострадали сотрудники Instagram** и WhatsApp.
Компания предоставляет бесплатное питание в главном офисе и выдает 25-долларовые купоны на еду. Однако некоторые работники превысили свои полномочия: они покупали не только еду, но и другие товары, такие как патчи от прыщей, стиральный порошок и бокалы для вина.

The Guardian уточняет, что из Meta* ушли 24 человека, в том числе один сотрудник с годовой зарплатой в 400 тысяч долларов.

Meta* подтвердила увольнения. Представитель компании заявил, что в случаях ликвидации должностей они стараются найти сотрудникам альтернативные варианты.

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*Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
**Instagram — запрещенная в России социальная сеть.
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#питание
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#социальная сеть
#работники
#увольнение
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Московские реставраторы восстановили уникальный вагон метро 1927 года
17 октября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Реставраторы восстановили уникальный метровагон 1927 года, который раньше эксплуатировался в московском метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что специалисты завершили проведение работ по восстановлению внутренней отдели единственного в мире сохранившегося метровагона типа В восьмидверной модификации. В скором времени экспонат поступит на постоянную экспозицию Музея транспорта, где его смогут увидеть все желающие, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего таких вагонов было выпущено порядка 120 штук. Они производились на заводе «Буш». Изначально данный вагон эксплуатировался в Берлинском метро, но по окончании великой Отечественной войны он поступил в Московский метрополитен. Его служба завершилась в 1968 году, после чего вагон использовался как хозяйственное помещение.

В связи с этим, внутреннюю отделку вагона, которая сильно пострадала за эти годы, пришлось восстанавливать по архивным фотографиям и документам. В частности, осветительные приборы, недостающие ручки и светильники были восстановлены по единственному уцелевшему оригинальному плафону.

В ходе реставрационных работ специалисты восстановили пол, деревянные детали, крышу, внешнюю обшивку вагона, заново создали вагонные тележки. Также в ходе работ были найдены артефакты, в том числе схему берлинского метро середины XX века и таблички с указаниями.

Теперь реставраторам предстоит проработать кабину машиниста, перегородки и стёкла фонаря, который расположен на крыше.

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#москва
#метро
#вагон
#реставрация
#ремонт
#музей
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Врачи достали живого таракана из желудка мужчины
ОС: врачи достали из желудка мужчины живого таракана в Индии
17 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/Panlrob Samsuwan

В Индии мужчина пришёл в больницу с жалобами на расстройство желудка. После проведения обследования врачи обнаружили внутри живого таракана, пишет Oddity Central.
Пациент рассказал, что страдает от болей в желудке уже три дня. Это произошло после того, как он купил уличную еду на местном рынке. Медики решили провести эндоскопию, чтобы посмотреть на состояние органа, но обнаружили внутри живого таракана.

После этого насекомое было благополучно извлечено из желудка мужчины с помощью специального устройства, рассказал врач Шубхам Ватся.

По словам специалистов, таракан могу попасть внутрь мужчины либо во сне, либо был случайно проглочен на рынке.

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#насекомые
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#больницы
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Депутат Толмачёв раскрыл главную опасность идеологии чайлдфри
Депутат Толмачёв: Чайлдфри оказывает огромное давление на молодёжь
17 октября 2024, 17:52

Фото: iStock/champpixs

Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв заявил, что идеология чайлдфри оказывает огромное влияние на молодых людей страны, противореча основным ценностям нашего общества – семья и дети.
«Чайлдфри — это полноценная идеология со сложившимся инструментарием и чёткими задачами. Главная из них — сделать так, чтобы население России в перспективе сократилось. Но этим идеям нет места у нас. Мы за то, чтобы наш народ становился больше и сильнее. Опасность не в индивидуальных чайлдфри, а в давлении, которое оказывается на умы множества людей, молодых. Ключевая ценность для нашего народа — семья и дети», — прокомментировал в беседе с RT Толмачёв.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы подготовят законопроект о запрете в РФ деструктивной идеологии в целом.

«С министерством науки отработано два тома материалов. Уже подготовлены исследования, на базе которых будет сделан следующий комплексный шаг нашими коллегами, с кем мы сегодня работаем над этой законодательной инициативой о запрете деструктивной идеологии в целом», – приводит АГН «Москва» комментарий зампреда Госдумы Анна Кузнецова.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не нацелен на навязывание женщинам деторождения.

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#семья
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«Придаток»: Психолог объяснила, почему дочь Успенской завидует матери и чем это чревато
Психолог Кардиакос: дочь Успенской завидует ей, потому что может считать себя придатком
17 октября 2024, 17:35

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

34-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что годами завидовала матери.
«Завидовала маме, потому что у нее был свой путь, своя стезя, своя ниша, где она себя нашла. А я не могла себя нигде найти, поэтому очень страдала от этого», — поделилась Плаксина.

До этого, во время пропажи Татьяны, стало известно, что в семье не самые легкие отношения и, возможно, очередное бегство дочери является следствием жесткой ссоры.

Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» назвала три причины, по которым Плаксина могла завидовать своей матери.

1. Отсутствие сепарации: если дочь завидует матери — это означает, что она не стала самостоятельной единицей. Сепарированные люди получают от родителей нужное и распоряжаются этим дальше сами, а зависть — это торможение процесса, когда мы не видим реализацию собственных идей. Дочка всю жизнь смотрела на маму, которая пела, она видела результаты, ей казалось, что маме повезло, а ей нет. То есть у нее нет своего пути, который может отличаться.

2. Похищенная любовь: часто дочки завидуют, если любовь матери была направлена на нового мужа, новое дело, публичную деятельность. Ребенок воспринимает реализацию родителя как любовь, которую могли дать ему, но не дали. Тот кусок любви, который мог бы достаться ему, достался работе, фанатам. Зависть похожа на ревность, злость, несправедливость, которые будет испытывать дочь, находясь в этом эмоциональном коктейле.

3. Личная потребность во внимании и восхищении: есть типы личности, которым необходимо внимание. Допустим, истероиды будут стремиться к вниманию, и их будет злить, что его получает кто-то другой. Причем она завидует не маме, а Любови Успенской, у которой очень много свершений, любви, внимания, восхищения, а у нее такого нет.

Анастасия Кардиакос подчеркнула, что во многом на взаимоотношения между дочерью и матерью влияет как раз первый пункт — сепарация.

«Плаксину может резать, потому что она, возможно, считает себя придатком, продолжением Успенской. В случае, когда сепарация произошла, появляется возможность гордиться своим родителем», — заключила клинический психолог.

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Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин подвёл итоги работы
17 октября 2024, 17:34

Фото: пресс-служба правительства России.

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин подвёл итоги работы за девять месяцев и обсудил основные подходы к реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он также обозначил ключевые задачи для дальнейшего развития, сообщает пресс-служба правительства России.
Хуснуллин отметил положительную динамику: с 2020 года объём строительных работ увеличился более чем на 30 %, а в этом году — почти на 3 %.

Кроме того, были отмечены хорошие темпы дорожного строительства. В этом году уже построено и реконструировано более 80 километров региональных и местных дорог, а также отремонтировано около 3,6 тысячи километров, включая капитальный ремонт.

Также ведётся работа по уточнению правил программы расселения из аварийного жилья. Хуснуллин призвал региональные команды ускорить темпы работ и успешно завершить все запланированные проекты и задачи.

Участники также обсудили ход выполнения национальных проектов и федеральных программ и рассмотрели выполнение дорожных работ.

Кроме того, были затронуты актуальные вопросы реализации масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал», который осуществляется по поручению президента в девяти регионах страны.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность развития регионов, где в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются круглогодичные морские курорты.

«Ожидается, что создание новых круглогодичных курортов даст нам 86 тысяч новых рабочих мест, а также повысит турпоток на 10 миллионов человек в год. Очевидно, что проект масштабный, нужна максимальная оркестровка ресурсов и действующих инструментов. Регионы должны использовать не только средства федерального бюджета в рамках нацпроекта (128 млрд), но и задействовать привлечённые инвестиции и собственные средства на создание объектов инфраструктуры, а также обеспечивать контроль за точностью расчётов и бюджетов», — сказал вице-премьер.

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#заседание
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Подмосковье передало бойцам СВО автомобили
17 октября 2024, 17:24

Фото: пресс-служба правительства России.

Автомобили для подвоза продовольствия и боеприпасов, а также мебель для обустройства пунктов дислокации передали от Московской области бойцам 242 мотострелкового полка.
«Машина отличная, плавно едет, всё прекрасно. У таких машин есть скорость. Можно загрузить боеприпасы, можно загрузить продовольствие, и это не большая грузовая машина – она не будет привлекать никакого внимания, и люди спокойно привезут эти грузы, которые необходимы на первой линии», — сказал один из бойцов полка.
Командный состав полка поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьёва за помощь.

«Хотелось бы выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву. Спасибо вам за переданную технику! Эта техника приблизит нас к победе!» — заявили бойцы.
Передача техники и прочих грузов для участников СВО проводится в рамках подмосковной акции «Доброе дело». Эта акция стартовала в 2022 году по инициативе школьников Московской области, её поддержал глава региона.

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#андрей воробьёв
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