Сразу 200 беспилотников появились в небе над российским регионом

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Сразу 200 беспилотников поднялись в небо над городом Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил портал «Ямал-Медиа» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что две сотни дронов над городом запустили школьники в рамках чемпионата по программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Из беспилотников выложили надписи «Ноябрьск», «Россия 2024», «Привет» и фигуру бегущего оленя.
В чемпионате приняли участие 37 школьников и студентов из всех муниципалитетов Ямала. Ребята соревновались в мастерстве управления беспилотниками, участвовали в практических занятиях по конструированию и ремонту устройств, гонках FPV-дронов и мультироторных беспилотников.
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Анастасия Чинкова