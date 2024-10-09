ВСУ передали Западу для изучения обломки российского БПЛА «Охотник»

Фото: Ростех
ВСУ вывезли и передали Западу для анализа обломки тяжелого российского беспилотника С-70 «Охотник», который ранее сбил истребитель Су-57. ОБ этом сообщил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.
По мнению Хэмблинга, особый интерес для Запада представляет материал, из которого сделан российский «Охотник», и геометрия аппарата. Это поможет конкурентам оценить, какие технологии стелс используют в военной промышленности России, считает автор.
Новейший беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» сбили российские военные в зоне спецоперации. По неофициальным данным, аппарат уничтожили из-за нарушения канала связи.
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«Наиболее важно, что С-70 разработали вместе с Су-57 — образцовым российским боевым самолетом следующего поколения. С-70, вероятно, использует те же материалы и стелс-подходы. Если Запад сможет увидеть, как работает технология малозаметности С-70, он также сможет получить хорошее представление о том, как победить Су-57», — написал Хэмблинг.
Новейший беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» сбили российские военные в зоне спецоперации. По неофициальным данным, аппарат уничтожили из-за нарушения канала связи.
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Лия Мурадьян