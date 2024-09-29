Пропавшего в Ленобласти 6-летнего мальчика нашли при помощи БПЛА с тепловизором

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В Ломоносовском районе Ленинградской области при помощи БПЛА с тепловизором удалось найти пропавшего 6-летнего мальчика. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «Лиза Алерт». Ребенка искали с 28 сентября.
По информации отряда, мальчик пропал накануне в СНТ «Балтиец-3», после чего на его поиски отправились около 50 волонтеров, а также беспилотник, оснащенный тепловизором. Именно с его помощью получилось отыскать ребенка в лесу около полуночи.
Ребенка успешно эвакуировали в безопасное место, подробности о его состоянии уточняются.
Ранее сообщалось, что в Омской области спустя неделю поисков нашли пропавшую 72-летнюю пенсионерку, бабушка лежала без сознания в погребе. Отмечалось, что старушку избил и бросил в погреб 41-летний рецидивист из-за тысячи рублей и телефона.
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Ребенка успешно эвакуировали в безопасное место, подробности о его состоянии уточняются.
Ранее сообщалось, что в Омской области спустя неделю поисков нашли пропавшую 72-летнюю пенсионерку, бабушка лежала без сознания в погребе. Отмечалось, что старушку избил и бросил в погреб 41-летний рецидивист из-за тысячи рублей и телефона.
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Данил Пономарев