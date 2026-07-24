Сразу три вида моли атакуют дачи и квартиры россиян
Сразу три вида моли атакуют дачи и квартиры россиян. Полчища личинок пожирают деревья и способны вызвать аллергию у чувствительных людей. Об этом пишет Baza.
В ряде областей России наблюдается активизация тополевой, яблонной и черёмуховой моли. Растения, пострадавшие от этих вредителей, можно легко определить по наличию паутины и пожелтевших, высохших листьев.
Энтомологи пояснили, что для человека опасность представляет только массовое появление моли в жилище, так как она может вызывать раздражение дыхательных путей. Специалисты подчёркивают, что нашествие этих насекомых — явление не постоянное. Вспышки активности возникают из-за жаркой погоды, отсутствия профилактических обработок и уменьшения численности естественных врагов. Например, орнитологи отмечают значительное сокращение популяции воробьёв, которые являются основными врагами моли.
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