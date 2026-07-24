24 июля 2026, 11:38

Baza: Моли сразу трех видов атакуют дачи и квартиры жителей России

Фото: iStock/Toltek

Сразу три вида моли атакуют дачи и квартиры россиян. Полчища личинок пожирают деревья и способны вызвать аллергию у чувствительных людей. Об этом пишет Baza.