Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью попросил отправку на СВО

Фото: istockphoto/utah778
Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей под Рязанью Роман Сидики надеется, что его отправят в зону проведения специальной военной операции, чтобы «искупить вину кровью». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.
«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью и выразил желание отправиться в зону специальной военной операции для прохождения службы в российской армии», — отметил собеседник агентства.
В 2023 году сотрудники ФСБ России совместно с МВД задержали 35-летнего жителя Рязани Руслана Сидики, который служил в разведке украинского спецназа.
Читайте также:
Обвиняемый в подрыве машины в Москве показал, где установил бомбу
Обвиняемый в подрыве машины в Москве показал, где установил бомбу — видео
Подорвавший железную дорогу под Рязанью Сидики мог бы укрыться за границей.
Обвиняемого в подрыве авто в Москве отправят в СИЗО после допроса
Александр Климов