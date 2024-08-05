Замначальника ГУ МЧС Кубани отправили в СИЗО

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Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко этапировали в Москву, где Басманный районный суд отправил его в СИЗО. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС. Статью, по которой подозревают заместителя, собеседник не назвал.
«Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.Отмечается, что уголовное дело в отношении замглавы краснодарского ГУ МЧС расследует центральный аппарат СК РФ.
Ранее РИА Новости сообщали, что свидетели озвучили свои показания следствию и суду по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки. Уточнялось, что у суда есть и «другие материалы», которые подтверждают вину подозреваемых.
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