Питомцев украинских беженцев массово усыпляют в Европе

10 апреля 2026, 10:57

Yle: финские ветеринары массово усыпляют питомцев украинских беженцев

В Финляндии ветеринары начали массово усыплять домашних животных, которых украинские беженцы привезли с собой. Об этом сообщает издание Yle.





Причина — высокая стоимость лечения: если у питомца сломана лапа, владелец вынужден либо платить тысячи евро, либо соглашаться на эвтаназию.

«Владельцу не говорят, что животное можно было бы вылечить дешевле где-нибудь еще, потому что в таком случае клиент уйдет. А эвтаназия — это гарантированные и легкие 200 евро», — отметил ветеринар Витаутас Зидонис.