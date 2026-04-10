Питомцев украинских беженцев массово усыпляют в Европе

Yle: финские ветеринары массово усыпляют питомцев украинских беженцев
В Финляндии ветеринары начали массово усыплять домашних животных, которых украинские беженцы привезли с собой. Об этом сообщает издание Yle.
Причина — высокая стоимость лечения: если у питомца сломана лапа, владелец вынужден либо платить тысячи евро, либо соглашаться на эвтаназию.
«Владельцу не говорят, что животное можно было бы вылечить дешевле где-нибудь еще, потому что в таком случае клиент уйдет. А эвтаназия — это гарантированные и легкие 200 евро», — отметил ветеринар Витаутас Зидонис.По состоянию на 2023 год украинцы привезли в Финляндию более двух тысяч животных. Многие питомцы прибыли ослабленными из-за стресса, у некоторых обострились хронические болезни.
В 2024 году цены на ветуслуги резко выросли на фоне слияния бизнеса, и теперь многие украинцы предпочитают переезжать в Эстонию, опасаясь за жизни своих любимцев.
