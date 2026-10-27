В Бразилии сельскохозяйственный самолет врезался в детский сад
Легкомоторный сельскохозяйственный самолет врезался в здание детского сада в Бразилии. Об этом сообщает телеканал TV Real SBT.
По данным издания, все произошло 23 октября в зоне отдыха детского сада «Кора Коралина» в муниципалитете Кампу-Верде. В этот момент на его территории находились 183 ребенка. Среди детей началась паника, но никто из них не пострадал. Пилота госпитализировали с легкими травмами.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолета Piper PA-46 в американском штате Висконсин. На высоте 7,3 тысячи километров пилот связался с диспетчером и запросил разрешение на снижение из-за обледенения. Когда его одобрили, лайнер начал снижаться и вскоре пропал с радаров.
Всего на борту находились пять взрослых и один ребенок. В офисе шерифа округа Саук заявили, что в ходе поисковой операции их всех нашли без признаков жизни на месте происшествия.
Читайте также: