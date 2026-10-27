В Анталье смерч унес жизни четырех человек
В турецкой провинции Анталья в результате смерча погибли четыре человека, еще один получил ранения. Об этом сообщили власти региона.
В понедельник администрация Антальи предупредила местных жителей и туристов об угрозе наводнений из-за сильных ливней, а также об ураганном ветре. По данным пресс-релиза, полученного РИА Новости, смерч в районе Кепез в ночь на вторник уничтожил две бытовки строителей.
По предварительной информации, погибли четверо рабочих, еще один пострадал. Согласно прогнозу Главного управления метеорологии, дожди покинут провинцию в пятницу, однако возобновятся в субботу.
Ранее ураган «Исайяс» оставил 600 тысяч человек без света во Флориде и Алабаме. Он принес проливные дожди и угрозу масштабных наводнений.
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