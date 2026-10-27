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В Анталье смерч унес жизни четырех человек

В Анталье смерч ранил одного человека, четверо погибли
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В турецкой провинции Анталья в результате смерча погибли четыре человека, еще один получил ранения. Об этом сообщили власти региона.



В понедельник администрация Антальи предупредила местных жителей и туристов об угрозе наводнений из-за сильных ливней, а также об ураганном ветре. По данным пресс-релиза, полученного РИА Новости, смерч в районе Кепез в ночь на вторник уничтожил две бытовки строителей.

По предварительной информации, погибли четверо рабочих, еще один пострадал. Согласно прогнозу Главного управления метеорологии, дожди покинут провинцию в пятницу, однако возобновятся в субботу.

Ранее ураган «Исайяс» оставил 600 тысяч человек без света во Флориде и Алабаме. Он принес проливные дожди и угрозу масштабных наводнений.

Никита Кротов

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