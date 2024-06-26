Средний класс пожарной опасности сохраняется в лесах Московской области

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На территории Московской области до конца неделе сохраняется третий класс пожарной опасности в лесах. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
25 июня возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области не зафиксировано.
Если вы обнаружите возгорание, пожалуйста, незамедлительно сообщите о нём по номеру горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Также вы можете позвонить по единому номеру экстренных служб «112».
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«26 июня на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. Такая же ситуация сохранится 27 и 28 июня. В ближайшие дни температура воздуха будет составлять 22-28 °С днём и 14-16 °С ночью. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременные дожди», — подчеркнули в пресс-службе.
Если вы обнаружите возгорание, пожалуйста, незамедлительно сообщите о нём по номеру горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Также вы можете позвонить по единому номеру экстренных служб «112».
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Мира Полтева