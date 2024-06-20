В Подмосковье проводятся работы по обустройству лесных дорог

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
С опережением графика идут работы по эксплуатации и обустройству подмосковных лесных дорог. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Для поддержания стабильной лесопожарной обстановки в подмосковных лесах проводятся различные противопожарные мероприятия. Их цель — предотвратить возгорания, не допустить распространения огня на большие площади и обеспечить условия для эффективного патрулирования лесного фонда и тушения пожаров.
При проведении работ осуществляется планировка и выравнивание земляного полотна.
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«В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в лесах региона предусмотрен комплекс мероприятий по эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. Общий объём работ составляет 284,9 километра. На данный момент уже очищено, обустроено и отремонтировано более 50 километров таких дорог», — поделились в пресс-службе.
При проведении работ осуществляется планировка и выравнивание земляного полотна.
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Мира Полтева