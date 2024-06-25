В Подмосковье выявили более 500 захваченных лесных участков

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Более 500 самовольно занятых участков леса выявили на территории Московской области с начала текущего года патрули лесной охраны, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«На территории всех подмосковных лесничеств выявлено 503 факта самовольного занятия лесных участков», — уточнил председатель областного Комлесхоза Евгений Агулов.Больше всего таких нарушений было обнаружено в Волоколамском лесничестве: там с начала года зафиксировано 175 случая самозахвата земель. На втором месте антирейтинга оказалось Московское учебно-опытное лесничество с 58 занятыми участками, а на третьем — Подольское лесничество, где выявили 55 нарушений. Кроме того, 35 участков самовольно заняли в Звенигородском лесничестве.
В Комлесхозе пояснили, что дачники присоединяют к своим участкам лесные территории и используют по своему усмотрению: возводят постройки, устраивают огород, сажают плодовые деревья, делают компостные кучи или складируют стройматериалы.
Всего по факту нарушений был составлен 391 протокол. Виновным грозит штраф до 300 тысяч рублей, кроме того, они обязаны возместить вред, причинённый лесным землям.
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