Депутаты разработали законопроект о ежегодной выплате на отдых в лагерях и санаториях

05 августа 2025, 05:30

ЛДПР предложила ввести детские оздоровительные сертификаты по 20 тыс. рублей

Фото: Istock/IakovKalinin

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направили в правительство законопроект о введении ежегодных оздоровительных сертификатов номиналом 20 000 рублей для детей. Средства можно направить на оплату путевок в лагеря, санатории или проезд к месту отдыха