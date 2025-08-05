Депутаты разработали законопроект о ежегодной выплате на отдых в лагерях и санаториях
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направили в правительство законопроект о введении ежегодных оздоровительных сертификатов номиналом 20 000 рублей для детей. Средства можно направить на оплату путевок в лагеря, санатории или проезд к месту отдыха
Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 12 закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Сертификат будет доступен для всех детей-граждан России и может использоваться в организациях, включенных в госреестр курортного фонда или реестр детских оздоровительных учреждений. Порядок реализации механизма разработает правительство с учётом региональных особенностей.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что лишь 6 из 28 млн российских детей смогут отдохнуть летом 2025 года из-за высокой стоимости путевок: «Цены зашкаливают — например, лагерь у моря стоит 80–130 тыс. рублей. Для многодетных или малообеспеченных семей это неподъёмные расходы».
Он уточнил, что 20 тыс. рублей не покроют все затраты, но станут ощутимой помощью и помогут улучшить демографическую ситуацию.
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