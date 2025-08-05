Telegram впервые верифицировал личный аккаунт — синяя плашка появилась у Павла Дурова

05 августа 2025, 06:36

Павел Дуров получил первую персональную верификацию в Telegram

Павел Дуров (Фото: Instagram* @Durov)

Telegram впервые ввёл систему верификации для личных аккаунтов, присвоив официальный статус профилю сооснователя мессенджера Павла Дурова.