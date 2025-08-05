Telegram впервые верифицировал личный аккаунт — синяя плашка появилась у Павла Дурова
Telegram впервые ввёл систему верификации для личных аккаунтов, присвоив официальный статус профилю сооснователя мессенджера Павла Дурова.
4 августа Telegram внедрил функцию верификации персональных аккаунтов, впервые присвоив её сооснователю платформы Павлу Дурову. Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Код Дурова», синяя плашка с логотипом Telegram и надписью «Verified» появилась в профиле Дурова в голубой рамке — независимо от языковых настроек пользователя.
Значок отображается в мобильной и десктопной версиях мессенджера при просмотре профиля или в чате, но отсутствует в поисковой выдаче.
Новая система отличается от верификации каналов и ботов: персональный значок подтверждает подлинность именно человека, а не организации. В компании пока не раскрыли критерии получения статуса и планируемое количество верифицированных аккаунтов.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
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