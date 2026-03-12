Средняя стоимость квартиры в новостройках Москвы приблизилась к 27 млн рублей
Средняя стоимость квартиры в новостройках Москвы приблизилась к 27 миллионам рублей. В феврале она составила 26,7 миллиона рублей.
Как сообщили «Осторожно, Москва» в сервисе «Яндекс Недвижимость», показатель практически не изменился по сравнению с январем. За месяц средняя цена снизилась примерно на 0,5 процента.
При этом стоимость квадратного метра продолжила расти. В феврале она увеличилась на 0,2 процента и достигла 535 тысяч рублей за квадратный метр.
Аналитики также назвали города с самой высокой средней стоимостью жилья в новостройках. В их число вошла подмосковная Балашиха, где квадратный метр в новых домах стоит в среднем около 237 тысяч рублей.
По этому показателю город уступает только Москве, Санкт-Петербургу и Казани. Эксперты отмечают, что высокий уровень цен связан с устойчивым спросом на новое жилье в крупных городах и их пригородах.
