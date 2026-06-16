Юрист рассказал, можно ли брать питомцев на работу

16 июня 2026, 22:47

Юрист Кофанов: питомца можно взять на работу при разрешении руководства

Фото: iStock/Svetlana Sultanaeva

В ТК РФ нет законных оснований, которые бы позволяли брать животное в офис, а в некоторых случаях это вовсе запрещено делать согласно санитарным нормам. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.





В разговоре с изданием «Абзац» эксперт уточнил, что нахождение питомца на рабочем месте можно согласовать с руководством, причем стоит зафиксировать разрешение в письменном виде, чтобы позже этот факт не использовали против работника.





«Трудовой кодекс вообще не предусматривает каких-либо случаев, когда на работу можно взять питомца. Более того, в отдельных случаях это может быть прямо запрещено санитарными нормами, и это не надо прописывать ни в каких локальных актах. Совершенно логично, что если ты работаешь на пищевом производстве, то брать своего питомца — это смертельно опасно», — уточнил Кофанов.

«В любом случае это одноразовая акция — это не то, что человек постоянно ходит на работу со своим питомцем», — заключил Соловьев.