Юрист рассказал, можно ли брать питомцев на работу
Юрист Кофанов: питомца можно взять на работу при разрешении руководства
В ТК РФ нет законных оснований, которые бы позволяли брать животное в офис, а в некоторых случаях это вовсе запрещено делать согласно санитарным нормам. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.
В разговоре с изданием «Абзац» эксперт уточнил, что нахождение питомца на рабочем месте можно согласовать с руководством, причем стоит зафиксировать разрешение в письменном виде, чтобы позже этот факт не использовали против работника.
«Трудовой кодекс вообще не предусматривает каких-либо случаев, когда на работу можно взять питомца. Более того, в отдельных случаях это может быть прямо запрещено санитарными нормами, и это не надо прописывать ни в каких локальных актах. Совершенно логично, что если ты работаешь на пищевом производстве, то брать своего питомца — это смертельно опасно», — уточнил Кофанов.
Тем временем заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил в беседе с RT, что при желании взять с собой на работу животное важно учитывать специфику рабочего места.
Так, ни в коем случае этого не смогут сделать водители общественного транспорта, медицинские сотрудники и работники пищевых предприятий. Также важно учитывать факт, что за питомцем необходимо убирать.
«В любом случае это одноразовая акция — это не то, что человек постоянно ходит на работу со своим питомцем», — заключил Соловьев.