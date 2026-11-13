Советник Кузнецова назвала пять ошибок при планировании личного бюджета
Инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова рассказала о типичных ошибках при планировании личных финансов. По ее словам, бюджет должен помогать человеку распоряжаться деньгами и делать жизнь комфортнее. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Первая ошибка — рассчитывать обязательные платежи с учетом ожидаемых премий и заработков от подработки. Эти деньги могут не поступить вовремя, поэтому за основу стоит брать стабильный доход. Дополнительные суммы советник предлагает направлять на сбережения и финансовые цели. Вторая ошибка связана с нерегулярными тратами. Люди часто забывают заранее отложить деньги на отпуск, страховку, лечение, ремонт автомобиля или подарки. Кузнецова рекомендует оценить такие расходы за год и каждый месяц выделять на них часть дохода.
Третья проблема — отсутствие финансового резерва. Без него даже человек с высокой зарплатой рискует столкнуться с трудностями при потере дохода. Советник рекомендует создать запас на три-шесть месяцев обязательных расходов. Четвертая ошибка — слишком строгая экономия. Резкий отказ от привычных покупок и развлечений может привести к срыву. В личном плане стоит оставить средства на отдых и собственные желания.
Пятая ошибка — отсутствие конкретных целей для накоплений. По словам Кузнецовой, откладывать деньги проще, когда человек понимает, ради чего он это делает. Такой целью могут стать образование, покупка жилья или будущая пенсия.
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