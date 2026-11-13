Советник Кузнецова назвала пять ошибок при планировании личного бюджета

13 ноября 2026, 07:37

Советник Кузнецова: бюджет должен помогать управлять деньгами, а не ограничивать

Фото: iStock/Nanci Santos

Инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова рассказала о типичных ошибках при планировании личных финансов. По ее словам, бюджет должен помогать человеку распоряжаться деньгами и делать жизнь комфортнее. Об этом сообщает «Газета.Ru».