Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили

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Расследование уголовного дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, продлено. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС на основании судебных документов.
Согласно материалам, следствие по делу Иванова продлено до 23 декабря в связи с его особой сложностью. В частности, указывается давность и характер совершенных преступлений.
Решение о продлении срока следствия было вызвано необходимостью проведения значительного количества следственных действий на территории различных субъектов РФ, объемом материалов дела и временем, необходимым для проведения судебной экспертизы. При этом в суд не поступало данных о том, что следствие велось неэффективно.
Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере».
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Решение о продлении срока следствия было вызвано необходимостью проведения значительного количества следственных действий на территории различных субъектов РФ, объемом материалов дела и временем, необходимым для проведения судебной экспертизы. При этом в суд не поступало данных о том, что следствие велось неэффективно.
Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере».
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Александр Климов