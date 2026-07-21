Общедомовые счётчики отремонтировали более чем в 100 домах Подмосковья

21 июля 2026, 17:58

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более чем в 100 многоквартирных домах Московской области отремонтировали общедомовые приборы учёта с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Работы провели сотрудники управляющих компаний по заявкам жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу Подмосковья.





«Общедомовой прибор учёта фиксирует общий объём потребляемой электроэнергии, воды, тепла или газа, а индивидуальные счётчики, установленные в квартирах, показывают, сколько ресурса потребил конкретный собственник. Разница между показаниями общих и частных счётчиков указывает, сколько ресурса уходит на общедомовые нужды», — отмечается в сообщении.