Общедомовые счётчики отремонтировали более чем в 100 домах Подмосковья
Более чем в 100 многоквартирных домах Московской области отремонтировали общедомовые приборы учёта с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работы провели сотрудники управляющих компаний по заявкам жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу Подмосковья.
«Общедомовой прибор учёта фиксирует общий объём потребляемой электроэнергии, воды, тепла или газа, а индивидуальные счётчики, установленные в квартирах, показывают, сколько ресурса потребил конкретный собственник. Разница между показаниями общих и частных счётчиков указывает, сколько ресурса уходит на общедомовые нужды», — отмечается в сообщении.В министерстве подчеркнули, что о выходе из строя общедомовых счётчиков нужно сообщать в свою управляющую организацию или подавать заявку через портал ЕДС МО. А индивидуальными приборами учёта занимаются ресурсоснабжающие организации.