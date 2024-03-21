США эвакуируют своих граждан с Гаити

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Соединенные Штаты приступили к эвакуации американских граждан с Гаити, сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. Его слова передает ТАСС.
Сейчас американская сторона организует чартерные рейсы на вертолетах из Порт-о-Пренса (Гаити) в Санто-Доминго (Доминиканская Республика), где находится персонал правительства США для оказания консульской помощи.
При этом добираться из Санто-Доминго в США американские граждане уже должны будут самостоятельно.
По словам Патела, на данный момент с властями США связались порядка 1,6 тыс. американцев, заявив о желании воспользоваться возможностью эвакуации с Гаити.
В Гаити ухудшились обстановка в сфере безопасности и гуманитарная ситуация в 2021 году. Тогда был убит президент страны Жовенель Моиз, а также произошло землетрясения, которое унесло жизни более 2,2 тыс. человек. Сегодня банды контролируют свыше 80% территории столицы и объединяются в других регионах республики.
1 марта было подписано соглашение о направлении миротворцев Кении в составе 1 тыс. полицейских в Гаити для борьбы с преступностью. После этого стало известно о планах некоторых преступных группировок Гаити сместить действующее правительство во главе с Ариэлем Анри. 3 марта власти Гаити ввели режим ЧП и комендантский час на всей территории департамента Запад, затем режим ЧП продлили на месяц в Порт-о-Пренса из-за противостояния вооруженных банд и правоохранительных органов. Анри 11 марта объявил, что правительство уйдет в отставку после того, как будет учрежден президентский совет переходного периода.
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При этом добираться из Санто-Доминго в США американские граждане уже должны будут самостоятельно.
По словам Патела, на данный момент с властями США связались порядка 1,6 тыс. американцев, заявив о желании воспользоваться возможностью эвакуации с Гаити.
В Гаити ухудшились обстановка в сфере безопасности и гуманитарная ситуация в 2021 году. Тогда был убит президент страны Жовенель Моиз, а также произошло землетрясения, которое унесло жизни более 2,2 тыс. человек. Сегодня банды контролируют свыше 80% территории столицы и объединяются в других регионах республики.
1 марта было подписано соглашение о направлении миротворцев Кении в составе 1 тыс. полицейских в Гаити для борьбы с преступностью. После этого стало известно о планах некоторых преступных группировок Гаити сместить действующее правительство во главе с Ариэлем Анри. 3 марта власти Гаити ввели режим ЧП и комендантский час на всей территории департамента Запад, затем режим ЧП продлили на месяц в Порт-о-Пренса из-за противостояния вооруженных банд и правоохранительных органов. Анри 11 марта объявил, что правительство уйдет в отставку после того, как будет учрежден президентский совет переходного периода.
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Ювелина Бернст