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США готовятся побить антирекорд по числу бездомных, подробности

WSJ: количество бездомных в США может превысить рекордные 653 тысячи в 2024 году
22 сентября 2024, 00:36
Фото: iStock/Srdjanns74

Фото: iStock/Srdjanns74

Количество бездомных людей в США к концу 2024 года может превысить антирекорд прошлого года в 653 тысячи человек, так как число живущих на улицах людей уже выросло до 550 тысяч. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные 250 организаций, которые занимаются помощью американским бездомным. Отмечается, что количество людей этой категории продолжает неумолимо увеличиваться.


По данным газеты, нынешний показатель в 550 тысяч превышает на 10% данные в тот же месяц 2023 года, а если учитывать прогрессирующую тенденцию, к концу 2024 Штаты побьют собственный антирекорд.

Основными причинами этой проблемы в статье называют высокий наплыв мигрантов, рост цен на покупку и аренду жилья и наркотическую эпидемию из-за опиоидного препарата фентанила.

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#рост
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#сша
#кризис
Концерт Гребенщикова* отменили во Франции
Концерт Гребенщикова* во французской Ницце отменили из-за состояния его здоровья
22 сентября 2024, 00:47

Фото: iStock/Dutko

Концерт Бориса Гребенщикова*, который был анонсирован в городе Ницца на юге Франции, отменили из-за состояния здоровья музыканта. Соответствующая информация появилась на сайте по продаже билетов Best Events Europe. Отмечается, что покупателям вернут деньги за купленные билеты.
«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ в Ницце 21 сентября. Деньги за билеты будут возвращены покупателям автоматически, в течение 14 дней», — указано в публикации.
Напомним, рок-исполнитель покинул Россию сразу же после начала спецоперации на Украине. Однако он утверждает, что ни в коем случае не перестает чувствовать себя русским человеком, не теряет родного языка и уважительно относится к русской культуре.

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Петр и Павел Рябинники 23 сентября: Не стоит проявлять жадность и собирать ягоды с деревьев
23 сентября отмечается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских
22 сентября 2024, 00:00

Фото: istock/Alexey Emelyanov

Пётр и Павел Рябинники — это день народного календаря восточных славян, который отмечается 23 сентября. В этот день вспоминают святителей Петра и Павла, епископов Никейских. К этому времени созревает рябина и появляются первые зимние груши.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы на 23 сентября, что можно и нельзя делать в этот день.

Святители Петр и Павел — история

О жизни святых Петра и Павла осталось очень мало информации. Известно, что они проповедовали в Никее (современный Изник в Турции) в VIII или IX веках, возможно, во время правления императора Льва Исавра.

Этот император, будучи христианином, активно боролся с иконопочитанием, что способствовало распространению иконоборчества и привело к множеству жертв среди церковных служителей и верующих, выступавших против уничтожения святынь.

Епископ Петр был противником иконоборцев и, вероятно, за это был жестоко казнен. После его смерти на пост епископа Никейского был рукоположен Павел, который продолжил дело своего предшественника и вскоре также погиб за свою веру.

Фото: istock/Popescu Marius

Существует мнение, что именно благодаря усилиям никейских епископов была сохранена чудотворная икона Божией Матери Никейская от уничтожения.

Традиции

Епископов Петра и Павла в народе прозвали Рябинниками. Этот праздник имеет свои традиции.

23 сентября крестьяне начинали сбор рябины. Сохранилась поговорка: «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину». Хотя ягоды могли собирать и раньше, именно к этому дню часто случались первые заморозки, и они становились сладкими.

Рябина с древних времен считалась особым растением, обладающим защитными и целебными свойствами. Рябиновое дерево старались обязательно посадить рядом с домом — лучше несколько, чтобы защитить и жилище, и его обитателей.

Отвары из рябины использовались для лечения простуды и других болезней. Считалось, что если кто-то страдает от бессонницы или болей в груди, ему нужно обвести себя веточкой рябины в магическом круге — это должно было облегчить состояние.

Фото: istock/Алексей Филатов

Дерево никогда не обирали полностью — часть ягод оставляли для птиц. Существовала примета: тот, кто соберет все ягоды, столкнется с несчастьями. Поэтому 23 сентября нельзя было ломать или рубить рябину, если ветка случайно сломалась, следовало попросить у дерева прощения.

Ягоды сушили, готовили квас, варили компот и варенье, делали настойки. Веточки рябины обязательно подвешивали над входной дверью или под потолком для защиты дома от злых людей и нечистой силы. Их также вешали на чердак под крышу и раскладывали между оконных рам.

Фото: istock/Piotr Krzeslak

Рябина символизировала солнце и отпугивала всякую нечисть, пытающуюся проникнуть в дом через темные углы и щели. Традиции соблюдали также из-за народного поверье о том, что после дня осеннего равноденствия солнце уходит на зимний отдых.

В день Петра и Павла рябинников просили о помощи, чтобы пережить зиму без потерь.

Что можно делать 23 сентября 2024

С 23 сентября рябина становилась главной ягодой. Из нее готовили квас, который помогал при простудах и высокой температуре.

Рябиновый квас был не только популярным напитком, но и лечебным средством, способствующим борьбе с воспалениями. Сегодня известно, что в рябине содержится множество витаминов, минералов и фитонцидов, которые укрепляют иммунитет, тонизируют, улучшают пищеварение, помогают при мигрени и даже способствуют лечению сосудов. Однако наши предки обходились без научных знаний, полагаясь на рецепты и советы, которые со временем подтвердились научно.

Собранные ягоды использовали для приготовления настойки на водке, которую оставляли на два месяца для настойки и усиления вкуса. Помимо этого рябина считалась защитой от злых духов, и осенью ею украшали окна перед зимой.

Что нельзя делать 23 сентября 2024

Собирать ягоды с деревьев 23 сентября считалось плохой приметой, так как это могло привлечь несчастья. В результате животные и птицы оставались без возможности насладиться созревшими плодами.

Фото: istock/Valeriy Lushchikov

Кроме того, 23 сентября не следует проявлять жадность. В день осеннего равноденствия крестьяне устраивали празднования и накрывали щедрые столы. Отказывать гостям в угощении было не принято.

Приметы на 23 сентября 2024

Если рябины много, значит, осень будет дождливой и холодной, а зима — суровой.

Если рябина не дала плодов, осень будет сухой.

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#праздник
#заморозки
#ягоды
#осень
#приметы
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Суд оставил в силе ограничение срока ознакомления с делом для генерала Попова
Суд признал законным ограничение срока ознакомления с делом для генерала Попова
21 сентября 2024, 22:59

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Суд признал законным ограничение срока доступа к документам уголовного дела для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, информирует ТАСС.
Решением 2-го Западного окружного военного суда апелляцию фигуранта дела отклонили.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу Попова – без удостоверения», – сообщается в материале.

Военный суд ограничил генералу срок ознакомления с делом до 3 сентября.

10 сентября стало известно, что уголовное дело в отношении бывшего командующего 58-й армией находится в военной прокуратуре, обвинительное заключение еще не утверждено.

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#минобороны рф
#суд
#уголовное дело
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«Умирающая страна»: в США указали на серьёзную проблему Украины
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина потеряла свыше половины населения
21 сентября 2024, 19:48

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина находится в умирающем состоянии, поскольку она потеряла значительную часть своего населения. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он подчеркнул, что страна умирает из-за потери 50% своего населения. Большое количество жителей страны покинули её, обосновалась за рубежом и, вероятно, уже не вернуться на Родину. Также огромные потери ежедневно несут ВСУ в ходе боевых действий.

Аналитик подчеркнул, что погибшим военным в среднем от 20 до 40 лет. Это люди, которые могли бы оставить после себя детей, но сейчас ситуация складывается так, что общество стареет, а вместе с ним умирает страна.

Джонсон призвал Запад признать эту проблему. Однако подчеркнул, что в данный момент нет способа для того, чтобы вернуть Украину к жизни.

В августе президент Украины Владимир Зеленский признал рекордный отток населения. А председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что каждый день страну пытаются покинуть около 200 мужчин призывного возраста.

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#демография
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#смерть
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Жители Химок озеленили микрорайон Левобережный в рамках акции «Всей семьёй»
21 сентября 2024, 19:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Жители Химок в рамках экологической акции «Всей семьёй» озеленили микрорайон Левобережный. Об этом сообщили в пресс-службы администрации городского округа.
Саженцы сирени были высажены на территории около школы №26. В акции приняли участие школьники вместе с родителями, а также муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина.

«Мы очень рады, что на акцию пришло так много людей. Это показывает, что жители Химок неравнодушны к своему городу и готовы принимать активное участие в его благоустройстве. Такие экологические акции не только делают наш город красивее и экологичнее, но и объединяют людей, способствуют формированию чувства коллективной ответственности за окружающую среду», – отметила Каныгина.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Жительница микрорайона Елена Жукова поделилась, что такие инициативы позволяют делать город красивее и комфортнее для жизни. Она приняла участие в акции вместе со своими детьми, которые были рады поучаствовать в озеленении территории около своей школы.

Депутат Спирина отметила, что сирень позволяет улучшить экологическую обстановку за счёт способности очистить воздух от пыли и вредных веществ. А ещё это растение неприхотливо и будет радовать жителей своим цветением и приятным ароматом.

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#химки
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#школьники
#депутаты
#жители
#саженцы
#экологическая акция
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Экологическая акция «Всей семьёй» прошла во всех микрорайонах Химок
21 сентября 2024, 19:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Во всех микрорайонах Химок прошла экологическая акция «Всей семьёй». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В акции приняли участие сотни жителей Химок, депутаты местного Совета депутатов, активисты и общественники.

Одной из самых массовых локаций стала территория жилого комплекса «Солнечная система», где высадили саженцы сирени. адрес выбрали сами жители округа, проголосовав в Telegram-канале главы округа Дмитрия Волошина.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова выразила благодарность всем неравнодушным жителям округа, которые приняли участие в экологической акции.

В общей сложности в Химках были высажены 255 саженцев сирени и ещё 2,5 тысячи кустарников во всех микрорайонах.

Лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов подчеркнул, что проведение такой акции в Год семьи стало прекрасной возможностью объединить всех членов семьи.

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#химки
#экологическая акция
#депутаты
#семьи
#жители
#саженцы
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В день акции «Всей семьёй» в Луневском высадили 40 саженцев сирени
21 сентября 2024, 18:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В городском округе Химки прошла экологическая инициатива под названием «Всей семьёй». Мероприятие охватило семь микрорайонов местного самоуправления. Например, в Луневском районе местные жители посадили 40 саженцев сирени. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Присоединиться к акции могли все желающие. Приятно видеть, что многие пришли на высадку саженцев семьями», – прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

В Лунёвском к мероприятию приобщились десятки неравнодушных граждан и сотрудники местного управления. Они посадили сирень рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Поярково. Это место было выбрано жителями в результате открытого голосования, которое проводилось в телеграм-канале главы округа Дмитрия Волошина.
«Спасибо администрации за возможность сделать наш округ лучше», – поделилась жительница деревни Клушино Ирина Борзова.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В день проведения мероприятия «Всей семьёй» в семи микрорайонах Химок было высажено 255 кустов сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников. Местная администрация обеспечила жителей нужным инвентарем: перчатками, ведрами, лопатами и саженцами.

Прежде сообщалось, что в центре Старых Химок высадили 80 саженцев каштанов и лип.

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#администрация
#сотрудники
#акции
#химки
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Минобрнауки обновило перечень вступительных испытаний в вузы
21 сентября 2024, 18:38

Фото: iStock/SeventyFour

Минобрнауки разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что русский язык останется обязательным предметом для поступления в вузы по всем специальностям. Согласно информации ведомства, в списке обязательных испытаний также значится профильный предмет из списка обязательных, выбираемых высшим учебным заведением, и один-два профильных предмета из оставшихся в перечне на выбор поступающего или вуза.

Отмечается, что абитуриенты по-прежнему обязаны предоставить результаты ЕГЭ по трем предметам (в исключительных случаях — по четырем).

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#экзамены
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«Он ее уничтожил»: как жена Кличко из США потеряла дочь, стала наркоманкой и лишилась карьеры
21 сентября 2024, 18:31

Фото: соцсети Х. Панеттьери

Бывшая супруга украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери, наконец, призналась в том, какие испытания принес ей брак со спортсменом. В интервью она рассказала о своих безуспешных попытках вновь начать новую жизнь. Оказалось, что после разрыва с Кличко она страдает алкоголизмом и наркоманией. О том, как сложилась жизнь бывшей жены боксера и за что он лишил ее дочери расскажет редакция «Радио 1».

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери


На момент их судьбоносной встречи Владимир Кличко был не просто знаменитостью, а настоящей иконой бокса. Будучи уже мировым чемпионом в тяжелом весе и Олимпийским победителем, он пользовался популярностью по всему миру и, конечно, привлекал внимание представительниц прекрасного пола. Хайден – актриса с итальянскими корнями, тоже имела блестящую карьеру.

Встреча Кличко и Панеттьери состоялась в 2009 году перед Новым годом. Высокий спортсмен впечатлил 20-летнюю Хайден, несмотря на разницу в возрасте.

В 2013 году пара объявила о помолвке, и актриса получила шикарное кольцо с бриллиантом. Однако свадебные планы нарушила политическая обстановка на Украине. Хайден вскоре сообщила о беременности, и в 2014 году у пары родилась дочка Кайя-Евдокия.

Спустя четыре года их отношения подошли к концу.


Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Депрессия, развод и утрата родительских прав


Для Хайден материнство стало источником затяжной послеродовой депрессии. Когда дочери исполнилось 8 месяцев, актриса решила лечь в клинику, пропустив съемки нескольких эпизодов в популярном американском сериале. Спустя полгода она вернулась к обычной жизни, но восстановить отношения с Кличко не удалось, и ей снова понадобилась медицинская помощь.

Согласно источникам, в доме часто возникали скандалы, а Панеттьери старалась заглушить свои переживания в близлежащем баре. Молодые родители не могли найти общий язык, что истощало психическое состояние актрисы. Упоминания о ее склонности к алкоголю появились еще до встречи с супругом, но после родов ситуация усугубилась.

В 2016 году супруги последний раз появились вместе на мероприятии, а спустя несколько месяцев они объявили о разрыве. Тогда Кличко добился единоличной опеки над дочерью на фоне доказательств алкогольной зависимости Хайден. Сейчас девочке 9 лет, она живет с отцом и бабушкой в Киеве, тогда как мать видела ее лишь несколько раз.

«Это он ее уничтожил. Он отобрал у нее все», — рассказывали журналистам знакомые актрисы.

Борьба с зависимостями и смерть брата


После того как актриса потеряла и мужа, и дочь, её жизнь превратилась в хаос. Сначала, пытаясь залечить душевные раны, она искала утешение в ночных клубах и барах. Завела отношения с актером Брайаном Хикерсоном, но этот выбор оказался неудачным – за полтора года совместной жизни ей несколько раз пришлось вызывать полицию из-за угроз избранника.

Экс-супруга Кличко долго работала с психотерапевтом и лишь в 2022 году заявила о стойком трезвом состоянии. Однако её надежды разрушились, когда в 2023 году младший брат Янсен внезапно скончался от синдрома бычьего сердца.
«Когда я его потеряла, я ощутила, что утратила часть себя», — призналась звезда через полтора года.

В настоящее время Хайден заявила, что готова написать мемуары, в которых расскажет свою версию разрушенной жизни.

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