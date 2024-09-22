США готовятся побить антирекорд по числу бездомных, подробности

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Количество бездомных людей в США к концу 2024 года может превысить антирекорд прошлого года в 653 тысячи человек, так как число живущих на улицах людей уже выросло до 550 тысяч. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные 250 организаций, которые занимаются помощью американским бездомным. Отмечается, что количество людей этой категории продолжает неумолимо увеличиваться.
По данным газеты, нынешний показатель в 550 тысяч превышает на 10% данные в тот же месяц 2023 года, а если учитывать прогрессирующую тенденцию, к концу 2024 Штаты побьют собственный антирекорд.
Основными причинами этой проблемы в статье называют высокий наплыв мигрантов, рост цен на покупку и аренду жилья и наркотическую эпидемию из-за опиоидного препарата фентанила.
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