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Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве и жил в казармах ВСУ

Time: подозреваемый в покушении на Трампа жил в казармах ВСУ
18 сентября 2024, 02:00
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, неоднократно проживал в казармах украинских военных в Киеве. Об этом сообщает Time со ссылкой на источники. По данным издания, 58-летний Раут вел практически бездомный образ жизни и часто находился в центре Киева. Источники утверждают, что он нередко останавливался на базах или в казармах ВСУ.
Ранее Раут был известен в украинских гуманитарных кругах как «мошенник» и «чокнутый», а его поведение неоднократно вызывало жалобы. Экс-сотрудница ЦРУ Сара Адамс подтвердила, что Раут был сторонником Украины и даже агитировал американцев становиться наемниками.

Исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу заявил, что Раут не успел открыть огонь во время покушения на Трампа.



Напомним, подозреваемый в покушении на бывшего президента Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу. По его словам, злоумышленник не имел прямой видимости для стрельбы. В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле находился кандидат в президенты США. Сначала журналисты сообщили, что двое мужчин начали перестрелку между собой и никакого отношения к политику конфликт не имел.

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#сша
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#дональд трамп
Украинского боксера Усика арестовали в Польше
Тихий: Украина намерена выразить протест Польше из-за задержания боксера Усика
18 сентября 2024, 01:43

Фото: istock/FOTOKITA

Украинского боксера Александра Усика арестовали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова в Польше. Об этом сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк в своем телеграм-канале. Чуть позже жена Усика написала в соцсетях, что спортсмена отпустили, а официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина выразит протест Польше из-за случившегося.
«По поручению министра Андрея Сибиги генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации <...> Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением», — приводят слова Тихого в украинском издании «Страна».
С заявлением вскоре выступил и сам Усик. В своих соцсетях он назвал случившееся недоразумением, которое удалось быстро устранить, а также выразил полякам уважение за то, что они могут задержать человека несмотря на его заслуги и регалии.
«Дорогие друзья. Произошло недоразумение. Оно было быстро устранено. Спасибо всем, кто проявил беспокойство. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение польской полиции за то, что она выполняет свои обязанности, не обращая внимания на рост, вес, размах рук и регалии», — написал Усик.
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Сноуден назвал взрывы пейджеров в Ливане ужасающим прецедентом
#аэропорт
#министр
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#бокс
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Сноуден назвал взрывы пейджеров в Ливане ужасающим прецедентом
18 сентября 2024, 01:40

Фото: istock/Nina Calykh

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что недавние взрывы пейджеров в Ливане создают ужасающий прецедент. Своими мыслями он поделился на платформе X.

«Если бы взрывались iPhone, мир понял бы, насколько это опасный прецедент. Такое не может быть оправдано. Это преступление», — написал Сноуден.
Он добавил, что после этих событий безопасность в мире стала еще более хрупкой.

Ранее стало известно, что в результате взрыва пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Напомним, более 2800 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Об этом заявил глава Минздрава страны Фирас Объяд во время пресс-конференции. Отмечается, что на данный момент оперштабом ЧС минздрава было зафиксировано свыше 2,8 тысячи раненых. В их числе 200 человек, находящихся в тяжёлом состоянии. Также в результате детонации пейджеров погибли восемь человек, включая восьмилетнего ребёнка.

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#израиль
#безопасность
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«Он выпивал на берегу»: изувеченная школьница найдена при смерти после прогулки в лесу, подробности
«КП»: перед пропажей школьницы под Екатеринбургом видели подозрительного мужчину
18 сентября 2024, 01:23

Фото: iStock/stsmhn

События страшного вечера сейчас восстанавливают в небольшом селе под Екатеринбургом, откуда на днях в больницу увезли изувеченную школьницу. 12-летняя Алиса (все имена изменены) ушла на прогулку с друзьями и внезапно пропала. До поздней ночи ее искали родные, полиция, волонтеры и даже соседи, пока не нашли в темноте леса — ребенок лежал без сознания, с пробитой головой и переломанной кистью.
Основные версии случившегося, мнения местных жителей и подробности жуткого происшествия — в материале «Радио 1».

Провожала друзей и не вернулась

Фото: iStock/Mr Sagar das

Алиса вместе с семьей живет в большом двухэтажном доме у базы отдыха «Солнечная долина» в селе Мостовское — 40 километров от Екатеринбурга. Их улица значительно отдалена от основных магистралей в селе, людей немного, потому все соседи знают друг друга поименно.

Как отмечают в «КП» со ссылкой на слова местных жителей, все произошло вечером 15 сентября, когда Алиса вместе с 15-летним соседом Гришей пошла провожать двух друзей на остановку. Ребята торопились к 19:30, так как в это время уходит последний автобус до Верхней Пышмы — небольшого города на окружной трассе Екатеринбурга.

Однако обратно Алиса не вернулась. Когда стрелки часов перевалили за 8 вечера, ее мама забила тревогу. Полиция и соседи, оставив домашние дела, бросились искать пропавшую школьницу.

Девочку удалось найти лишь глубоко за полночь — в 02:20. Окровавленная и едва живая, она лежала в нескольких шагах от лесной тропы.

В тяжелом состоянии Алису увезли в детскую больницу Екатеринбурга и прооперировали.

Первые версии

Фото: iStock/Diy13

Полиция первым делом опросила родных, восстановила события вечера. Больше всего вопросов, очевидно, возникло к Грише, вместе с которым девочка ушла провожать друзей.

На следующий день, 16 сентября, школьника вместе с отцом забрали в отдел. У мальчика сняли отпечатки пальцев.
«Я слышала, что сверяют отпечатки пальцев с какого-то камня. Мой сын проводил ребят вместе с Алисой и вернулся домой. А девочка отстала, так как пошла в магазин. Ее там видели — купила газировку и чипсы», — приводят в «КП» слова одной из соседок Алисы.
Еще одной первоначальной версией было ДТП. Недалеко от места, где нашли девочку, проходит автомобильная трасса, сообщал SHOT. Школьницу могли сбить на машине, а после оттащить тело подальше от дороги, чтобы на первое время замести следы.

Незнакомец в черном

Фото: iStock/innovatedcaptures

Самой резонансной версией случившегося поделился брат Гриши. По его словам, которые передает «КП», за день до пропажи Алисы в селе видели странного незнакомца в черном спортивном костюме. Он выпивал на берегу реки, купался в одежде, и раньше его никто из селян не видел.
«Он выпивал на берегу. А потом полез плавать в одежде. Все утопил, включая телефон. Рассказывал, что приехал к нам из Екатеринбурга. Мы его никогда ранее не видели», — цитируют слова одного из местных.
Как отмечают в свердловской «КП», областное СУ СКР все еще не спешит комментировать случившееся. По данным издания, следователи все же возбудили уголовное дело, но по статье о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Отмечается, что переквалифицировать ее в статью о покушении на убийство пока не торопятся, ведь нет обвиняемого.
«Многое зависит от мнения председателя СК России Александра Бастрыкина. Пока дело не раскрыто никому не нужно покушение на убийство. И статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» достаточно. А если фигурант появится, то все будут стремиться к более тяжкой статье», — приводят слова адвоката Сергея Колосовского.
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Зеленский возмущен: что произошло с Усиком в Польше
Зеленского возмутило задержание Усика в Польше, боксера отпустили после инцидента
18 сентября 2024, 01:20

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение из-за задержания украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова.
По его словам, инцидент вызвал его негодование, и он уже обсудил ситуацию со спортсменом по телефону. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», — подчеркнул Зеленский.
Президент поручил главам МИД Украины Андрею Сибиге и МВД Игорю Клименко оперативно разобраться в ситуации.

Задержание Усика произошло вечером 17 сентября. По сообщениям, причиной задержания стало превышение скорости, когда боксер спешил на свой рейс. Жена Усика, Екатерина, заверила, что с ним все в порядке, а вскоре спортсмена отпустили.

Александр Усик — обладатель чемпионских поясов WBO, WBC, IBO и WBA Super в супертяжелом весе, его рекорд насчитывает 22 победы в 22 боях.

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#задержание
#президент
#мид
#зеленский
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Американский дрон-разведчик MQ-9 опасно сблизился с СУ-35 ВКС РФ над Сирией
17 сентября 2024, 22:57

Фото: iStock/rancho_runner

Американский ударный дрон-разведчик MQ-9 «Reaper» опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в небе над границей Сирии, летчик ВКС РФ смог предотвратить столкновение. Об этом сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк. По его словам, «коалиция» такими действиями лишь обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
«На юге провинции Хомс произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — указано в заявлении.
Игнасюк отметил, что подобные случаи говорят о том, что «коалиция» создает опасные предпосылки авиационных катастроф.

Сообщается, что за прошедший день со стороны международной коалиции зафиксировали восемь нарушений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Все они связаны с несогласованными с Россией полетами БПЛА.

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#меры
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Раскрыта цель массовых взрывов пейджеров в Ливане
Эксперт Чупрыгин: пейджеры в Ливане взорвали для остановки эскалации «Хезболлы»
17 сентября 2024, 22:34

Фото: iStock/zabelin

Цель массового подрыва пейджеров в Ливане — «охладить пыл» руководства «Хезболлы» и остановить эскалацию их работы против Израиля, заявил старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его словам, атаку через устройства связи организовали израильские спецслужбы.
Чупрыгин добавил, что спецслужбы Израиля — это «мастера использовать нестандартные решения», которые хотели таким образом «стабилизировать» политику «Хезболлы».
«Цель — охладить пыл руководства «Хезболлы», предотвратив возможную эскалацию действий организации против Израиля. И, на мой взгляд, это удастся», — пояснил востоковед.
Ранее сообщалось, что более 3000 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Ливанское национальное агентство NNA писало, что пейджерами пользуются члены шиитского движения «Хезболла». Они им якобы необходимы для осуществления закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время неизвестно, что стало причиной одновременной детонации тысяч устройств.

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#израиль
#взрыв
#ливан
#пострадавший
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Акула отгрызла ногу немецкой туристке на Канарских островах, женщина погибла
Bild: при нападении акулы на Канарских островах погибла туристка из Германии
17 сентября 2024, 21:54

Фото: iStock/Steve Hinczynski

30-летняя туристка из Германии погибла при нападении акулы на Канарских островах, хищная рыба отгрызла ей ногу. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что путешественница погибла на борту вертолета спасателей.
«Туристка из Германии погибла в результате нападения акулы на Канарских островах», — говорится в статье.
По информации издания, все произошло недалеко от острова Гран-Канария, после нападения акулы женщина была еще жива, однако скончалась на борту спасательного вертолета, который должен был срочно доставить ее в больницу.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина потерял руку и ногу после нападения акулы, которая напала на него во время антитеррористических учений в порту Сиднея. В то время пострадавший проходил службу в военно-морских силах Австралии.

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#женщина
#пострадавший
#операции
#акула
#германия
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«Неотличимо от терроризма»: Сноуден назвал одну из причин детонации пейджеров в Ливане
Сноуден: работа взрывных устройств могла спровоцировать детонацию пейджеров
17 сентября 2024, 21:52

Фото: iStock/Ivan Marjanovic

Детонация пейджеров в нескольких районах Ливана, скорее всего, связана с работой встроенных взрывных устройств, а не хакерской атакой. Об этом экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден написал в соцсети Х.
Ранее во вторник стало известно о взрывах сотен пейджеров в Ливане. По последним данным, в результате этого происшествия погибли восемь человек, ещё более 2,8 тысяч ранены. Отмечается, что такими устройствами пользуются члены шиитского движения «Хезболлах» в качестве закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию.

Сноуден объяснил, что от взрыва нагретого аккумулятора можно было бы ожидать больше мелких возгораний и сбоев. А ситуация, которая произошла в Ливане, больше похожа на подрыв взрывного устройства. На это также указывает характер ранений пострадавших.

Экс-сотрудник американских спецслужб допустил, что за этим может стоять Израиль, и обвинил его в безрассудности методов, которые ничем не отличаются от терроризма.

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#ливан
#взрыв
#терроризм
#сша
#израиль
#происшествия
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SHOT: массовый взрыв пейджеров в Ливане мог произойти из-за рассылки сообщения
17 сентября 2024, 21:32

Фото: iStock/Dmitriy83

Массовые взрывы пейджеров в Ливане, из-за которых погибли 8 человек и около 3000 получили ранения, могли произойти из-за рассылки сообщения в закрытых каналах. Об этом со ссылкой на экспертов пишет телеграм-канал SHOT. Отмечается, что стоимость таких устройств 180 долларов, производятся они на Тайване.
По данным издания, взорвавшиеся пейджеры — это устройства модели Gold AP-900, сделанные для создания собственной внутренней системы и программируемые вручную при помощи пароля.

Ранее сообщалось, что более 2800 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Ливанское национальное агентство NNA писало, что пейджерами пользуются члены шиитского движения «Хезболла». Они им якобы необходимы для осуществления закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время неизвестно, что стало причиной одновременной детонации тысяч устройств.

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#израиль
#человек
#оон
#взрыв
#ливан
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