Фото: Сайт Кремля
Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, неоднократно проживал в казармах украинских военных в Киеве. Об этом сообщает Time со ссылкой на источники. По данным издания, 58-летний Раут вел практически бездомный образ жизни и часто находился в центре Киева. Источники утверждают, что он нередко останавливался на базах или в казармах ВСУ.
Ранее Раут был известен в украинских гуманитарных кругах как «мошенник» и «чокнутый», а его поведение неоднократно вызывало жалобы. Экс-сотрудница ЦРУ Сара Адамс подтвердила, что Раут был сторонником Украины и даже агитировал американцев становиться наемниками.
Исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу заявил, что Раут не успел открыть огонь во время покушения на Трампа.
Напомним, подозреваемый в покушении на бывшего президента Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу. По его словам, злоумышленник не имел прямой видимости для стрельбы. В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле находился кандидат в президенты США. Сначала журналисты сообщили, что двое мужчин начали перестрелку между собой и никакого отношения к политику конфликт не имел.
Читайте также:
Белый дом возмутил пост Маска о покушении на Байдена
Трампа призвали не полагаться на удачу после второй попытки покушения
Убийство Трампа на видео и поддержка ВСУ: что известно о новом покушении на политика и стрелке
Исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу заявил, что Раут не успел открыть огонь во время покушения на Трампа.
Напомним, подозреваемый в покушении на бывшего президента Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу. По его словам, злоумышленник не имел прямой видимости для стрельбы. В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле находился кандидат в президенты США. Сначала журналисты сообщили, что двое мужчин начали перестрелку между собой и никакого отношения к политику конфликт не имел.
Читайте также:
Белый дом возмутил пост Маска о покушении на Байдена
Трампа призвали не полагаться на удачу после второй попытки покушения
Убийство Трампа на видео и поддержка ВСУ: что известно о новом покушении на политика и стрелке
Елена Перлова