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«На пенсии средств нет, а на Украину есть»: Филиппо обвинил ЕС в краже российских денег

Филиппо: Евросоюз украл деньги у России для финансирования Украины
20 сентября 2024, 21:46
Фото: istockphoto/ CatEyePerspective

Фото: istockphoto/ CatEyePerspective

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал воровством кредит ЕС Украине, который будут оплачивать деньгами от прибыли замороженных активов России. Такое заявление сделал французский политик 20 сентября в соцсети X.
«Эти средства будут оплачиваться с помощью «российских активов», что означает воровство и нарушение всех международных принципов. Продолжением будет конфискация наших активов в России и прекращение инвестиций в Европу», — спрогнозировал Филиппо.

Евросоюз выделяет очередной кредит Киеву на сумму 35 миллиардов евро. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она же отметила, что кредит будут погашать средствами замороженных на Западе российских активов.



В ответ Филиппо высказал недовольство, что власти находят деньги для Киева, а собственному населению говорят, якобы «на пенсии и больницы средств нет».

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#финансирование
Лавров предупредил партнеров Киева о серьезном вооружении России
Лавров: у России есть опасное для хозяев Киева за рубежом оружие
20 сентября 2024, 21:05

Фото: сайт Кремля

У России есть такие виды оружия, потенциальное применение которых будет иметь последствия для хозяев украинского режима за рубежом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 20 сентября в интервью телеканалу Sky News Arabia.
«Смею вас заверить, у нас есть вооружения, [применение] которых будет иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», — сказал министр РФ.

Согласно военной доктрине России, страна теоретически вправе применить ядерное вооружение, в случае военной агрессии с оружием массового уничтожения против РФ или ее союзников.

Сергей Лавров отдельно подчеркнул, что Москва не хочет ядерной войны и рассчитывает на здравомыслие тех, кто «принимает решения» за рубежом.

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На Украине могут произойти новые кадровые перестановки
Буданова* и Умерова могут уволить с их постов
20 сентября 2024, 21:00

Фото: istockphoto/sandsun

Глав украинских Минобороны и разведывательного управления Рустема Умерова и Кирилла Буданова* могут уволить с их постов.
Как отмечает издание «Страна.ua», разведывательное управление, возможно, возглавит Олег Иващенко, который ныне директор Службы внешней разведки республики, а Службу внешней разведки вместо Иващенко возглавит сам Умеров.

«В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов», — сказано в материале.
Как сообщалось до этого, Умеров уволил замов Буданова без ведома последнего. При этом Умеров имеет право на увольнение замов руководства ГУР.

Ранее в США сделали заявление про Донбасс и Крым.

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#мир
#украина
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В США сделали заявление про Донбасс и Крым
Фриман: Украине непонятно, что Крым и Донбасс не хотят вернуться обратно
20 сентября 2024, 20:58

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Украина никак не поймет, что Донбасс и Крымский полуостров желают оставаться частью Российской Федерации. Об этом в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive высказался экс-помощник американского Минобороны Час Фриман.
«Большинство украинцев на самом деле хотят урегулирования путем переговоров, но у них нереальные цели, как, например, вернуть Крым, который населен людьми, которые не заинтересованы в том, чтобы быть частью Украины, и неоднократно давали это понять, <…> и то же самое с Донбассом», — сказал собеседник.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, Донбасс — в сентябре 2022 года. Российская сторона не раз отмечала, что вопрос новых регионов страны решен окончательно и бесповоротно. Украина же уверена в нелегитимности голосований и не признает их результаты.

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#крым
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#украина
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«Абсолютно ужасает»: Боуз напомнил Западу про российскую «Царь-бомбу»
Боуз предупредил Запад об угрозе использования российской ядерной бомбы
20 сентября 2024, 20:42

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Ирландский журналист Чей Боуз предупредил об ужасающих последствиях глобальной ядерной войны из-за наличия у России передового оружия. Об этом аналитик написал 20 сентября на своей странице в соцсети X.
«Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», — написал Боуз.

Опасения журналист подкрепил заявлением, что Россия обладает крупнейшим и самым передовым ядерным арсеналом на планете Земля. Также Боуз напомнил про самую мощную в мире термоядерную «Царь-бомбу», которую СССР испытал еще в середине прошлого столетия.

Ранее американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что ядерная война с Россией станет победой Запада.

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#ядерное оружие
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ЦАХАЛ заявил про ликвидацию главнокомандующего «Хезболлах» Акиля
20 сентября 2024, 20:02

Фото: istockphoto/e-crow

Израильская армия заявила о ликвидации главнокомандующего группировки «Хезболлах» Ибрагима Акиля. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.
«…Истребители ВВС нанесли удар по району Бейрута и убили Ибрагима Акила, главу оперативной группы террористической организации «Хезболла…» — уточнили там.
В ЦАХАЛе добавили, что участники радикального шиитского движения собирались под командованием Акиля ударить по мирным гражданам, совершив набег на израильские территории.

Ранее ЦАХАЛ заявил об ударе по ливанскому Бейруту, который, как уточнялось, наносился целенаправленно. По последней информации, восемь человек погибло, еще 60 пострадали.

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В России утвердили список стран с нетрадиционными ценностями
В России утвердили список стран, навязывающих нетрадиционные ценности
20 сентября 2024, 19:59

Фото: istockphoto/ CatEyePerspective

В правительстве России утвердили список стран, которые навязывают нетрадиционные ценности. Распоряжение кабмина РФ опубликовали 20 сентября на сайте правовой информации. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В распоряжении речь идет о государствах, власти которых диктуют диструктивную неолиберальную идеологию, противоречащую традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Всего с список вошли 47 иностранных государств. В их числе США, Великобритания, Франция, Швейцария, Германия, Австралия, Япония, Канада, Италия, Украина и другие страны с недружественной к России политикой.

Разработать список стран с неолеберальными ценностями поручил МИД РФ президент России Владимир Путин.

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Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, заявил Лавров
Лавров: РФ не хочет усиления конфликта с Западом, но он пересекает красные линии
20 сентября 2024, 19:47

Фото: сайт Кремля

Россия не хочет эскалации конфликта с Западом. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Sky News Arabia.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, всем понятно, что поставленное Киеву дальнобойное оружие украинцы сами использовать не смогут. На протяжении нескольких месяцев идут разговоры о том, что Москва только «угрожает» и говорит про «красные линии», которые западные страны каждый раз пересекают, после чего ничего не случается, подчеркнул Лавров.

При этом российский лидер Владимир Путин заявлял, что разрешение Украине бить дальнобойным оружием по РФ будет означать войну НАТО против России.

Ранее глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что снятие запрета на удары Украины вглубь России не является пересечением красной линии, после чего последует эскалация конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В США высказались о членстве Украины в НАТО
WP: в США и Европе призвали Запад обрубить надежды Киева на членство в НАТО
20 сентября 2024, 19:42

Фото: сайт НАТО

Некоторые политические деятели Европы и США полагают, что пора оборвать надежды киевского режима на членство в НАТО. Как отмечает The Washington Post, в качестве варианта можно предложить российской стороне облегчение санкционных мер. Причем одни политики подчеркивают неизбежность холодной войны.
«Но даже те, кто давно выступает за взаимодействие с Кремлем, чтобы прекратить войну на Украине, говорят, что длительный период враждебности — новая холодная война — неизбежен», — сказано в материале.
Недружественные к РФ государства стали поддерживать Украину на фоне спецоперации в Донбассе. Западные СМИ представили миротворческую миссию России «вторжением».

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#украина
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Слуцкий объяснил предложение Польши о передаче Крыма под мандат ООН
20 сентября 2024, 19:21

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что инициатива руководителя МИД Польши Радослава Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН для организации «честного» референдума была выдвинута ради пиара.
«Все референдумы прошли в 2014 году. Их результаты понятны. Вопрос закрыт, прежде всего, для самих крымчан, которые не мыслят своего существования с бандеровским режимом. Крым и люди его населяющие не могут и не должны быть предметом торга, сделок или пиар-инициатив русофобствующих ястребов. Это территория России, границы которой охраняются по законам и Конституции РФ», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Слуцкий.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в рамках переговоров 13 сентября.

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