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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал воровством кредит ЕС Украине, который будут оплачивать деньгами от прибыли замороженных активов России. Такое заявление сделал французский политик 20 сентября в соцсети X.
«Эти средства будут оплачиваться с помощью «российских активов», что означает воровство и нарушение всех международных принципов. Продолжением будет конфискация наших активов в России и прекращение инвестиций в Европу», — спрогнозировал Филиппо.
Евросоюз выделяет очередной кредит Киеву на сумму 35 миллиардов евро. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она же отметила, что кредит будут погашать средствами замороженных на Западе российских активов.
В ответ Филиппо высказал недовольство, что власти находят деньги для Киева, а собственному населению говорят, якобы «на пенсии и больницы средств нет».
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