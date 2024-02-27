США исключили отправку своих военных на Украину

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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что США не планируют направлять своих военных на Украину.
Этот заявление было сделано в ответ на ранее высказанные планы некоторых стран НАТО и Евросоюза о возможной отправке своих военных на Украину, о чем рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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Артем Кузьмин