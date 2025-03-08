Танкер и контейнеровоз столкнулись около берегов Стамбула

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В Мраморном море близ стамбульского района Бейликдюзю произошло столкновение танкера Mia под гайанским флагом и контейнеровоза Orita, следовавшего под панамским флагом в Румынию. Загрязненная вода вытекла в море.
Инцидент случился в девяти километрах от берега: 130-метровое судно Orita врезалось в стоявший на якоре 270-метровый танкер, что привело к разрыву балластного танка.
Ранее «Радио 1» передавало, что Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев победил аргентинца Ромеро. Он сохранил титулы временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной ассоциации бокса (IBA) во втором полулегком весе.
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«В результате столкновения кораблей в Мраморном море у берегов Турции, лопнул балластный резервуар у нефтяного танкера. Загрязненная вода попала в море», — сообщило агентство IHA.Службы береговой охраны направили буксиры для ликвидации последствий, но пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев победил аргентинца Ромеро. Он сохранил титулы временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной ассоциации бокса (IBA) во втором полулегком весе.
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Мария Моисеева