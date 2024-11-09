США могут грозить землетрясения силой девять баллов и 30-метровые цунами

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В Соединённых Штатах могут произойти землетрясения силой до девяти баллов по шкале Рихтера. Эти подземные толчки в свою очередь способны спровоцировать цунами высотой до 30 метров.
Такие тревожные прогнозы сейсмологов передаёт британская газета Daily Mail. Дело в том, что учёные обнаружили признаки приближающегося природного катаклизма, изучая разлом при помощи высокоточного картографирования под водой. Исследования проводились в Каскадной зоне субдукции протяжённостью 970 километров от юга Канады до Северной Калифорнии. В ходе высокоточной подводной съёмки было выявлено четыре опасных сегмента.
Эксперты очень встревожены. По их мнению, на Соединённые Штаты из-за нестабильного состояния земной коры под океаном могут обрушится небывалые природные катаклизмы. Огромные цунами, вызванные мощными землетрясениями, могут угрожать побережью нескольких штатов.
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Александр Бойцов