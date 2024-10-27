На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5 баллов

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В провинции Адана на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий ЧС. Подземные толчки, по данным ведомства, фиксировались в районе Козан в 20:06 по мск, а очаг землетрясения залегал на глубине в 20 километров.
Министр МВД Турции Али Ерликая также подтвердил информацию, заявив, что власти начали обход территории в провинции Адана в поисках возможных последствий. По его информации, подземные толчки чувствовали даже в соседних провинциях.
Ранее сообщалось, что землетрясение до трех баллов произошло у берегов Камчатки в Тихом океане с показателем в эпицентре в 4,7 баллов. По оценкам специалистов, в некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов.
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«AFAD и все команды наших соответствующих учреждений немедленно приступили к изучению местности. На данный момент никакой негативной ситуации нет», — написал он на своей странице в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что землетрясение до трех баллов произошло у берегов Камчатки в Тихом океане с показателем в эпицентре в 4,7 баллов. По оценкам специалистов, в некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов.
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Данил Пономарев