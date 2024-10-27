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На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5 баллов

27 октября 2024, 21:55
Фото: iStock/SteveCollender

Фото: iStock/SteveCollender

В провинции Адана на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий ЧС. Подземные толчки, по данным ведомства, фиксировались в районе Козан в 20:06 по мск, а очаг землетрясения залегал на глубине в 20 километров.
Министр МВД Турции Али Ерликая также подтвердил информацию, заявив, что власти начали обход территории в провинции Адана в поисках возможных последствий. По его информации, подземные толчки чувствовали даже в соседних провинциях.
«AFAD и все команды наших соответствующих учреждений немедленно приступили к изучению местности. На данный момент никакой негативной ситуации нет», — написал он на своей странице в соцсети Х.


Ранее сообщалось, что землетрясение до трех баллов произошло у берегов Камчатки в Тихом океане с показателем в эпицентре в 4,7 баллов. По оценкам специалистов, в некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов.

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#мвд
#соцсети
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#землетрясение
#землетрясения
Глава медиахолдинга Readovka Костылев доставлен в больницу в Москве
27 октября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Руководителя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в больницу в Москве, информируют коллеги журналиста в Telegram-канале редакции. Уточняется, что несчастный случай произошел в Смоленской области.
«Алексей в ходе рабочего визита в «Многодетные деревни» собирался навестить семью Морозовых, которую он не видел около недели, чтобы посмотреть, как она обживается на новом месте и спросить, нужна ли какая-то помощь», — говорится в публикации холдинга.

Перед этим журналист был доставлен в смоленскую областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, за что россиянин поджег собственную мать в Ижевске. Возбуждено дело о покушении на убийство.

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#россия
#москва
#россияне
#журналисты
#новости
#госпитализация
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Бывший президент Боливии Моралес заявил о вооруженной попытке его задержания
27 октября 2024, 18:30

Фото: iStock/A_N

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что правительство пыталось его задержать. Об этом написал в своих соцсетях, прикрепив видео, на котором якобы запечатлен этот момент. На кадрах видно, как экс-президент сидит в машине, по которой ведется стрельба, а у водителя заметна кровь на затылке.
«Такой была попытка задержания по указанию правительства», — говорится в подписи к видео.
Ранее издание El Deber сообщило, что прокуратура пытается добиться ордера на задержание Моралеса, так как он не явился на допрос по делу о растлении школьницы и торговле людьми. Уточнялось, что семья девочки познакомила ее с Моралесом, чтобы она смогла работать и развиваться в госсекторе, однако вскоре несовершеннолетняя забеременела от него.

До этого сообщалось, что Боливия заинтересована в присоединении к БРИКС, поскольку видит в этом объединении альтернативу для новой организации мира и возможности для изменений развивающихся стран.

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#семья
#задержание
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#боливия
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Россиянин поджег собственную мать за обвинения в безделье
СК: жителя Ижевска задержали за поджог матери после обвинений в безделье
27 октября 2024, 18:12

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Жителя Ижевска задержали за покушение на убийство собственной матери, он избил ее, а после поджег на ней одежду. Об это сообщает СУ СКР по Удмуртии. По информации телеграм-канала SHOT, мужчина напал на пенсионерку после того, как та назвала его иждивенцем.
По данным следствия, все произошло 19 октября, когда мужчина сидел дома и выпивал, чем спровоцировал ссору с матерью. Во время конфликта он набросился на нее, избил, а после поджег на ней одежду. Женщину увезли в больницу с ожогами 2-й и 3-й степени.

Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство. Мужчину задержали, следователи рассчитывают через суд отправить его в СИЗО на время следствия.

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360.ru: у крановщицы произошел инсульт в Москве на сорокаметровой высоте
27 октября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Iulianna Est

На сорокаметровой высоте у машинистки башенного крана произошел инсульт в Москве, передает телеканал «360», ссылаясь на источник. Пациентка в сознании, ей оказывают помощь. Известно, что ей 40 лет.
Похожий случай произошел неделей ранее в Петербурге, где у крановщика случилась паническая атака на большой высоте. Все случилось на Октябрьской набережной, где строится высотный жилой дом. Коллега крановщика хотел попасть в кабину, но тот заперся изнутри, отказавшись спуститься. Мужчине пришли на помощь спасатели, спустив его на землю при помощи альпинистского снаряжения.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы на МКАД опрокинулся грузовик. Сейчас там работают экстренные службы.

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#россия
#россияне
#москва
#инсульт
#новости
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Дептранс: на МКАД в юго-восточной части Москвы опрокинулся грузовик
27 октября 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Nataliya Rodina

На МКАД в юго-восточной части столицы опрокинулся грузовик, проинформировали в Дептрансе Москвы. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства. Инцидент произошел на внешней стороне 19 километра в районе Бесединского моста.
«На внешней стороне 19 километра МКАД (в районе Бесединского моста) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в публикации.

В отрезке в 4,5 километра затруднено движение, резюмировали в Дептрансе.

Похожий инцидент произошел в Челябинской области, где на трассе М5 Уфа — Челябинск случилось ДТП с тремя большегрузами.

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При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставрополье пострадали четыре человека

112: самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае

Упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался почти 38 лет
#мир
#россия
#москва
#мкад
#дтп
#новости
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При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставрополье пострадали четыре человека
27 октября 2024, 17:32

Фото: istockphoto/DmyTo

Четыре человека пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае, проинформировали в МЧС России. Трое пострадавших госпитализированы.
Перед этим Telegram-канал 112 публиковал информацию о жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставрополье, уточнялось состояние пятерых находящихся на борту человек.

Накануне сотрудники МЧС сообщали об обнаружении тела четвертого человека, находящегося на борту вертолета, упавшего в Кировской области.

Трагедия унесла жизни врача, двух фельдшеров и пилота. Уточнялось, что техника использовалась почти 38 лет, а в последнее время ее предоставляла различным организациям «Вяткавиа».

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В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных

Шестеро заключенных сбежали из липецкой колонии 26 октября 2024: где задержали, куда хотели сбежать, подробности

В России произошел очередной побег заключенных
#мир
#россия
#мчс
#самолёты
#крушение
#новости
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В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных
В Чите и Приамурье задержали двоих из четырех пропавших из колонии осужденных
27 октября 2024, 17:19

Фото: iStock/blinow61

Двоих из четырёх пропавших в Забайкалье осуждённых задержали в Чите и Амурской области. Об этом сообщили РИА Новости в региональном УФСИН.
В сообщении ведомства говорится, что физическая сила и специальные средства к беглецам не применялись. Согласно информации источника, заключенных доставляют в помещение для нарушителей исправительного центра города Нерчинска.

Напомним, сегодня, 27 октября, в Забайкалье четверо заключенных сбежали из исправительного центра №1 в Нерчинске. Было установлено, что среди беглецов есть осужденные за кражи, грабежи и насилие против представителей власти.

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#тюрьма
#преступники
#забайкальский край
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112: самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае
27 октября 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Vladimir Volovodov

Самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае, передает Telegram-канал 112. Уточняется состояние пяти человек, находящихся на борту, добавили авторы публикации.
Накануне сообщалось, что в Кировской области упал вертолет санитарной авиации. Крушение унесло жизни четырех человек, находящихся на борту: двух фельдшеров, пилота и врача.

Позже выяснилось, что винтокрылую машину эксплуатировали практически 38 лет. Технику создали в Польше, затем ею пользовались советские Военно-воздушные силы, а позже отдали Добровольному обществу содействия армии, авиации и российскому флоту.

В последнее время Ми-2 был медицинским вертолетом «Вяткавиа». Компания предоставляла технику различным организациям, в том числе и спасательным.

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#россия
#самолёты
#новости
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В России произошел очередной побег заключенных
В Забайкалье четверо заключенных устроили побег из исправительного центра
27 октября 2024, 16:22

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В Забайкалье четверо заключенных устроили побег из исправительного центра №1 в городе Нерчинск. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что среди беглецов есть осужденные за кражи, грабежи и насилие против представителей власти.
По информации канала, мужчины отбывали срок в исправительном центре, но вчера, 26 октября, не пришли на принудительные работы.
«Как им удалось скрыться, неизвестно. Полиция начала розыск», — отмечает издание.
Напомним, накануне в Липецкой области из колонии сбежали шестеро заключенных. Сотрудники учреждения обнаружили их отсутствие утром при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии. В течение дня трех беглецов удалось задержать в Тамбовской области, еще двоих — в Липецкой. Поиски последнего заключенного продолжаются. О том, что известно о заключенных, как они смогли сбежать и где их поймали — в материале «Радио 1».

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#полиция
#радио 1
#розыск
#поиски
#мужчины
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