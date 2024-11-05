На Сахалине произошло землетрясение

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На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
«Землетрясение произошло в 10:09 местного времени [02:09 мск] с эпицентром в 12 км западнее села Катангли Ногликского района на глубине 15 км», — сказал собеседник издания.По информации сейсмологов, жители населенного пункта Ноглики (административный центр Ногликского района) почувствовали подземные толчки силой до четырех баллов. Указано, что в квартирах дребезжали стекла, шатались люстры.
4 ноября стало известно, что жители Южной Осетии почувствовали подземные толчки магнитудой 3,8. Эпицентр находился на расстоянии 37 км от Цхинвала.
Также в конце октября на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак