У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение

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Землетрясение до трех баллов произошло у берегов Камчатки в Тихом океане. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.
«Землетрясение произошло в Авачинском заливе Тихого океана в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда в эпицентре составила 4,7», – отметили ученые.
По оценкам специалистов, в некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов.
Жертвы и разрушения отсутствуют. Угроза цунами не объявлялась.
В четверг, 10 октября, в Камчатском крае произошло землетрясение силой пять баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 95 км от Петропавловска-Камчатского.
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Александр Климов