Байдена попросили пройти тест и доказать способность управлять страной

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Президента США Джо Байдена попросили пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он способен управлять страной. Об этом сообщил бывший врач Белого дома, член Палаты представителей Ронни Джексон.
Конгрессмен также напомнил, что предыдущий президент США Дональд Трамп сам инициировал прохождение когнитивного теста и успешно сдал его.
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Анастасия Чинкова