Reuters: «Угроза национальной безопасности» США не является ядерным оружием

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«Угроза национальной безопасности» США, о которой предупредила конгрессменов американская разведка, не является ядерным оружием в космосе. По мнению экспертов, речь может идти об устройстве, требующем для своей работы атомной энергии, а не о ядерной боеголовке.
Аналитики информационного агентства Reuters не исключают, что такие системы могут быть использованы Россией для подавления спутников. К таким устройствам могут относиться глушители сигналов, оружие, способное «ослепить» сенсоры и датчики изображения, или, что видится наиболее вероятным, генераторы электромагнитного импульса (ЭМИ). Такой аппарат способен вывести из строя всю электронную «начинку» спутников в пределах определённой фиксированной области орбиты.
Исполнительный директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл полагает, что разработка Россией системы радиоэлектронной борьбы для подавления спутников, работающей от атомного источника энергии, более вероятна, чем замысел Москвы создать космическое оружие, несущее ядерную боеголовку.
Бывший сотрудник разведки США высказался в том смысле, что возможность полагаться на спутники в случае конфронтации является большим преимуществом, но также чревата и серьёзной уязвимостью.
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Исполнительный директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл полагает, что разработка Россией системы радиоэлектронной борьбы для подавления спутников, работающей от атомного источника энергии, более вероятна, чем замысел Москвы создать космическое оружие, несущее ядерную боеголовку.
«Русские думают, что мы слепы, если у нас нет доступа к нашим спутникам, и, вероятно, это правда», — сказал он.
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Александр Бойцов