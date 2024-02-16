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Reuters: «Угроза национальной безопасности» США не является ядерным оружием

16 февраля 2024, 10:00
Фото: istockphoto/3DSculptor

Фото: istockphoto/3DSculptor

«Угроза национальной безопасности» США, о которой предупредила конгрессменов американская разведка, не является ядерным оружием в космосе. По мнению экспертов, речь может идти об устройстве, требующем для своей работы атомной энергии, а не о ядерной боеголовке.
Аналитики информационного агентства Reuters не исключают, что такие системы могут быть использованы Россией для подавления спутников. К таким устройствам могут относиться глушители сигналов, оружие, способное «ослепить» сенсоры и датчики изображения, или, что видится наиболее вероятным, генераторы электромагнитного импульса (ЭМИ). Такой аппарат способен вывести из строя всю электронную «начинку» спутников в пределах определённой фиксированной области орбиты.

Исполнительный директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл полагает, что разработка Россией системы радиоэлектронной борьбы для подавления спутников, работающей от атомного источника энергии, более вероятна, чем замысел Москвы создать космическое оружие, несущее ядерную боеголовку.


Бывший сотрудник разведки США высказался в том смысле, что возможность полагаться на спутники в случае конфронтации является большим преимуществом, но также чревата и серьёзной уязвимостью.

«Русские думают, что мы слепы, если у нас нет доступа к нашим спутникам, и, вероятно, это правда», — сказал он.

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Байдена попросили пройти тест и доказать способность управлять страной
Конгрессмен Джексон попросил Байдена сдать тест на когнитивные способности
16 февраля 2024, 11:34

Фото: kremlin

Президента США Джо Байдена попросили пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он способен управлять страной. Об этом сообщил бывший врач Белого дома, член Палаты представителей Ронни Джексон.
Как подчёркивает издание Forbes, конгрессмен потребовал у прессы настойчиво требовать прохождения теста президентом в рамках своего медосмотра. Джексон отметил, что Байден, который утверждает, что способен управлять страной, должен доказать это с помощью объективных показателей тестирования.

Конгрессмен также напомнил, что предыдущий президент США Дональд Трамп сам инициировал прохождение когнитивного теста и успешно сдал его.

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В НАТО назвали учения Steadfast Defender подготовкой к конфликту с Россией
FT: в НАТО назвали учения Steadfast Defender подготовкой к конфликту с РФ
16 февраля 2024, 11:02

Фото: iStock/Sinenkiy

Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender-2024, которые проходят с февраля по май, проводятся для подготовки альянса к конфликту с Россией. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на главу военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра.
«Бауэр заявил, что эти учения посвящены подготовке к конфликту с Россией», - говорится в статье.

Ранее Кристофер Каволи, который является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе, дал старт на следующей неделе крупнейших за последние 10 лет учений альянса Steadfast Defender-2024.

Заместитель главы МИД Александр Грушко считает, что учения такого масштаба, как Steadfast Defender-2024, которые проводит НАТО, только увеличивают риски военных инцидентов, но эти провокационные демонстрации силы Россию не запугают.

В учениях будут задействованы около 90 тысяч военнослужащих. Маневры продлятся несколько месяцев. Грушко отметил, что подобные мероприятия такого масштаба сильно увеличивают риск военных инцидентов, а также ещё больше дестабилизируют ситуацию в сфере безопасности.

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#учения
#мид
#мероприятия
#нато
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Считали невозможным. Запад потрясён темпами роста ВПК России
Запад обеспокоен темпами роста военной промышленности России
16 февраля 2024, 10:38

Фото: istockphoto/RomanBabakin

Страны НАТО удивлены и обеспокоены быстрым ростом мощностей России в области военного производства. В свою очередь, европейская оборонная промышленность двигается медленными темпами.
Испанская газета El Pais отмечает, что российские предприятия военно-промышленного комплекса наращивают производство такими темпами, которые многие западные политики считали невозможными. Как полагают обозреватели издания, отношения России и Запада при самом оптимистичном сценарии останутся неизменными и уж точно не улучшатся. В этом случае положение НАТО не из приятных.

В случае прихода к власти в США Дональда Трампа, учитывая его выпады в сторону партнёров по Североатлантическому альянсу, будущее самого блока находится под большим вопросом. В западных странах пытаются объяснить своим гражданам необходимость наращивания военных расходов, чтобы не допустить превосходства России. Однако многие простые люди отказываются видеть в РФ врага. Недавний опрос в Великобритании показал, что около 70% британцев хотели бы видеть Путина лидером своей страны.

«Мы живём сейчас действительно в очень опасные времена», — прокомментировал ситуацию в НАТО и на Западе в целом офицер британской разведки.

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Конгресс США знал об «угрозе национальной безопасности» ещё в январе
16 февраля 2024, 06:56

Фото: istockphoto/Igor Zhuravlov

Спикер Палаты представителей Конгресса США заявил, что знает о новой «угрозе национальной безопасности» страны, якобы связанной с размещением Россией ядерных боеголовок в космосе для борьбы со спутниками.
Об этом сообщает издание The Hill. В публикации указано, что председатель нижней палаты Конгресса выразил уверенность в том, что у администрации Белого дома уже есть план по борьбе с этой «угрозой». По словам Джонсона, законодатели ещё в январе запросили встречу с президентом США Джозефом Байденом в письменном виде. Он также отметил, что реакция Штатов на подобные действия России должна последовать незамедлительно.

«Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы сделаем», — сказал спикер.

В свою очередь, председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер сказал после встречи, на которой проинформировал конгрессменов о «новой угрозе», что у всех сложилось впечатление о наличии у администрации президента «чёткого плана» на этот счёт.

По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, глава Белого дома Джозеф Байден распорядился начать контакты с Москвой по этому поводу.

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#конгресс сша
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Правительство Японии выразило несогласие с позицией сестры Ким Чен Ына
Токио заявило, что будет стремиться к решению проблемы похищенных граждан
16 февраля 2024, 05:04

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Правительство Японии уделило внимание заявлениям Ким Ё Чжон, сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, и выступило против северокорейской позиции относительно проблемы похищения японских граждан. Об этом сказал главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на своей регулярной пресс-конференции.
"Мы считаем совершенно неприемлемой позицию [Северной Кореи], согласно которой, проблема похищенных граждан была полностью разрешена", – отметил политик. Также он подчеркнул, что японское правительство будет стремиться решить не только проблему похищений, но и вопросы, связанные с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. “В этом отношении никаких изменений в нашей позиции нет", – добавил генсек, отказавшись комментировать дальнейшие заявления Ким Ё Чжон.

Ранее Ким Ё Чжон заявила, что намерение премьер-министра Кисиды улучшить отношения с Северной Кореей можно приветствовать, если оно искреннее. В то же время Ким Ё Чжон пояснила, что в настоящее время северокорейское руководство "не имеет никакой концепции по улучшению корейско-японских отношений и не интересуется контактом". Она подчеркнула, что высказанная позиция является ее "личным взглядом" и что она "не в том положении, чтобы официально оценить корейско-японские отношения".
#кндр
#япония
#политика
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Такер Карлсон охарактеризовал кредит Украине как мошенничество
Карлсон выступил против предоставления Украине финансовой помощи в кредит
16 февраля 2024, 04:37

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Американский журналист Такер Карлсон высказался против предложения сенатора Линдси Грэма о предоставлении кредита Украине. По его словам, Соединенные Штаты только потеряют деньги, потому что Киев не вернет свои долги.
"Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить [президенту Украины Владимиру]Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество", – заявил Карлсон на своей странице в социальной сети X* (бывший Twitter).

Карлсон отметил, что подобные меры – возможность нечестным образом поспособствовать отправке Киеву еще больше оружия, отсрочке мирного урегулирования конфликта и гибели еще большего числа украинцев.

*Заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры РФ.
#сша
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#финансирование
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#политика
#мошенничество
#меры
#twitter
#рф
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Сенатор Цеков: Европа никогда не сможет обойтись без российского газа
Представитель Совфеда оценил перспективы ЕС без российских энергоресурсов
16 февраля 2024, 04:17

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высказался по поводу заявления еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что Евросоюз стремится отказаться от российского газа. Сенатора цитирует РИА Новости.
Цеков, комментируя планы ЕС жить без российского газа, охарактеризовал их как полную чушь и ерунду. По его словам, такие выступления делают люди, которые все переворачивают с ног на голову. Цеков добавил, что Европа точно так же может сказать, что научилась “жить без воздуха, который дует со стороны России”.

“Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убежден, и все понимают, что это абсолютно так”, — подчеркнул политик.
#политика
#европа
#совет федерации
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В Госдуме заявили об угрозе Польше со стороны Украины
Михаил Шеремет посоветовал Украине перебросить войска к границе с Польшой
16 февраля 2024, 02:29

Фото: РИА Новости/Нина Хотина

Варшава давно мечтает расширить расшириться за счет территорий Украины, сказал Шеремет. Поэтому он призвал Киев перебросить свои войска к польской границе «пока не поздно». По словам депутата, Польша уже давно планирует оккупировать западную часть Украины.
"Они чувствуют скорую гибель ослабленной Украины и ждут лишь удобного момента для реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию, для реализации своих далеко идущих геополитических планов", – подчеркнул парламентарий.

Депутат добавил, что кризис в двусторонних отношениях из-за поставок зерна – это лишь первый шаг к будущей эскалации. Депутат заключил: "Противостояние с каждым днем будет набирать свои обороты, шириться и разрастаться".
#политика
#госдума
#польша
#украина
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Палата представителей США не решила вопрос с помощью Украине, уйдя на каникулы
Палата представителей США уходит на каникулы, не решив вопрос помощи Украине
16 февраля 2024, 02:17

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин

Палата представителей Конгресса США будет находиться на каникулах до 28 февраля. Это связано, в частности, с тем, что не удалось проголосовать по законопроектам о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Как отметил спикер палаты Майк Джонсон, у членов палаты представителей в настоящее время есть другие приоритеты, например, завершение работы над бюджетом США.

Ранее, Сенат США принял законопроект, о дополнительном бюджете объемом 95 миллиардов долларов в сфере национальной безопасности. Авторы документа исключили из него спорные положения о финансировании безопасности границ и миграционной реформе для борьбы с кризисом мигрантов в США.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что палата не будет принимать законопроект о помощи Киеву.
#украина
#политика
#помощь
#финансирование
#сша
#всу
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Достижения.рф