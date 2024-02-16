Конгресс США знал об «угрозе национальной безопасности» ещё в январе

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Спикер Палаты представителей Конгресса США заявил, что знает о новой «угрозе национальной безопасности» страны, якобы связанной с размещением Россией ядерных боеголовок в космосе для борьбы со спутниками.
Об этом сообщает издание The Hill. В публикации указано, что председатель нижней палаты Конгресса выразил уверенность в том, что у администрации Белого дома уже есть план по борьбе с этой «угрозой». По словам Джонсона, законодатели ещё в январе запросили встречу с президентом США Джозефом Байденом в письменном виде. Он также отметил, что реакция Штатов на подобные действия России должна последовать незамедлительно.
В свою очередь, председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер сказал после встречи, на которой проинформировал конгрессменов о «новой угрозе», что у всех сложилось впечатление о наличии у администрации президента «чёткого плана» на этот счёт.
По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, глава Белого дома Джозеф Байден распорядился начать контакты с Москвой по этому поводу.
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«Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы сделаем», — сказал спикер.
По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, глава Белого дома Джозеф Байден распорядился начать контакты с Москвой по этому поводу.
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Александр Бойцов