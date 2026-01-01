США обновили 16‑летний рекорд по числу смертных казней
В 2025 году на территории США существенно возросло количество смертельных переговоров. Показатель достиг максимума за последние 16 лет, пишет The Guardian.
В статье указывается, что всплеск обусловлен инициативой президента страны Дональда Трампа по возобновлению практики судебных казней. Кроме того, Верховный суд США перестал рассматривать в больших объёмах дела о помиловании.
«Резкий рост практики государственных казней еще больше отдалит США почти от всех других развитых стран. Только Япония, Сингапур и Тайвань проводили казни в последние годы», – говорится в материале.За 2025 год высшую меру наказания привели в исполнение в отношении 47 мужчин. По сравнению с предыдущим годом количество казней выросло почти вдвое.
В сентябре этого года Трамп подписал указ о возвращении смертной казни в Вашингтоне. Это решение отменило мораторий, введённый городским советом столицы более 40 лет назад..