В США нашли мертвой жену бывшего мужа Джилл Байден после семейной ссоры
В США при загадочных обстоятельствах скончалась жена Билла Стивенсона, бывшего мужа Джилл Байден. Об этом сообщила полиция округа Ньюкасла.
Тело 64-летней Линды Стивенсон нашли в гостиной ее дома после сообщения о семейной ссоре. Прибывшие на место офицеры пытались ее реанимировать, но их усилия не увенчались успехом. Для установления точной причины смерти тело передали судмедэкспертам.
Джил состояла в браке с Биллом с 1970 по 1975 год и позже называла этот период тяжелым испытанием. Спустя два года она вышла замуж Джо Байдена, впоследствии ставшего президентом США.
