Стало известно, сколько длилось новогоднее обращение Владимира Путина

31 декабря 2025, 20:08

Новогоднее обращение Владимира Путина длилось 3 минуты и 20 секунд

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, которое уже показали в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, длилось 3 минуты 20 секунд. Об этом пишет РИА Новости.