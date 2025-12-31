Стало известно, сколько длилось новогоднее обращение Владимира Путина
Новогоднее обращение Владимира Путина длилось 3 минуты и 20 секунд
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, которое уже показали в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, длилось 3 минуты 20 секунд. Об этом пишет РИА Новости.
Глава государства поздравил россиян с наступающим 2026 годом и выступил из Кремля. Первыми обращение увидели жители самых восточных регионов страны, где Новый год уже наступил. Разница с Москвой составляет девять часов.
В речи Путин пожелал гражданам счастья и вдохновляющей любви, а также назвал Россию большой, сильной и сплоченной семьей.
