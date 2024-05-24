США объявили о новом пакете военной помощи Украине

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США предоставят Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, включающий боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства, которые будут отправлены в кратчайшие сроки. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Этот пакет помощи на 275 миллионов долларов, являющийся частью наших усилий по поддержке Украины в отражении российских атак в районе Харькова, включает в себя срочно необходимые возможности», — говорится в заявлении Блинкена.По его словам, в пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, высокоточные авиаснаряды и другие виды вооружений.
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