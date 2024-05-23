В Германии не поддерживают конфискацию российских активов в пользу Украины

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Правительство ФРГ поддерживает передачу Киеву доходов от замороженных активов ЦБ РФ, но выступает против конфискации самих активов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель кабинета Штеффен Хебештрайт, информирует ТАСС.
«Наша позиция остается прежней: речь идет о доходах от замороженных активов. Речь не о самих активах», — заявил представитель минфина Германии.Хебештрайт отметил, что фонд активов Центробанка останется «нетронутым».
Совет ЕС 22 мая опубликовал регламент, согласно которому 90% получаемых доходов от замороженных активов ЦБ России будут поступать в фонд для военной помощи Украине и для восстановления государства. Помимо этого, даже в случае снятия санкций Евросоюза не отдаст РФ доходы от ее активов. Решение вступит в силу 23 мая.
Ранее Дмитрий Песков отреагировал на решение ЕС по доходам от активов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак