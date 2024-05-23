Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

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Страны G7 поддерживают предложение США по использованию доходов от замороженных активов РФ для оказания помощи Украине.
Это обеспечит Украине дополнительное финансирование на сумму до $50 миллиардов, заявило агентство Bloomberg.
По данным издания, страны G7 поддерживают план Штатов по вопросу использования активов России. Этот вопрос будет рассмотрен на саммите группы в июне. Многие сопутствующие вопросы уже решены, остались детали, которые и следует обсудить позднее, добавили там.
Как подчеркивает Bloomberg, G7 опасаются судьба активов в случае завершения конфликта в Киеве.
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По данным издания, страны G7 поддерживают план Штатов по вопросу использования активов России. Этот вопрос будет рассмотрен на саммите группы в июне. Многие сопутствующие вопросы уже решены, остались детали, которые и следует обсудить позднее, добавили там.
Как подчеркивает Bloomberg, G7 опасаются судьба активов в случае завершения конфликта в Киеве.
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Алёна Самарева