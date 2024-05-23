Решение по санкциям ЕС в отношении активов РФ вступило в силу

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В ЕС вступило в силу решение, которое обязывает европейские депозитарии переводить 90 % чрезвычайных доходов, получаемых от замороженных активов РФ на их счетах, в бюджет Европейского союза. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что эти средства будут потрачены на военную помощь Украине. Решение по активам РФ было добавлено в пакет экономических санкций ЕС против России.
Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что Евросоюз принял решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки ВСУ. Он уточнил, что 90% замороженных российских активов будет потрачено на армию Украины. Помимо этого, Великобритания не исключает возможности принятия дополнительных мер в отношении замороженных российских активов после использования доходов с них для поддержки Украины.
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