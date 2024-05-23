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Решение по санкциям ЕС в отношении активов РФ вступило в силу

23 мая 2024, 06:55
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

В ЕС вступило в силу решение, которое обязывает европейские депозитарии переводить 90 % чрезвычайных доходов, получаемых от замороженных активов РФ на их счетах, в бюджет Европейского союза. Об этом пишет РИА Новости.


Сообщается, что эти средства будут потрачены на военную помощь Украине. Решение по активам РФ было добавлено в пакет экономических санкций ЕС против России.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что Евросоюз принял решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки ВСУ. Он уточнил, что 90% замороженных российских активов будет потрачено на армию Украины. Помимо этого, Великобритания не исключает возможности принятия дополнительных мер в отношении замороженных российских активов после использования доходов с них для поддержки Украины.

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В конгрессе показали карту России с зоной ударов американскими ракетами
Конгрессмен Маккол показал карту РФ с зоной досягаемости ракетами США
23 мая 2024, 05:51

Фото: istock / berean

Глава комитета Палаты представителей Соединённых Штатов по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Украины наносить удары по территории Российской Федерации американским оружием, показал ему карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS. Видео публикует C-SPAN.
«Это запретная (для ударов американским оружием — Прим. Ред.) территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы, которые они потом используют для атак на украинцев», — заявил Маккол в ходе слушаниё.
По этой причине конгрессмен-республиканец спросил у Блинкена, планирует ли он пересмотр политики, запрещающую Вооруженным силам Украины наносить удары по территории РФ, но госсекретарь ушел от ответа, заявив, что такие решения должна принимать украинская сторона.

Ранее Блинкен пригрозил Грузии санкциями за закон об иноагентах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Макрон прибыл в Новую Каледонию
Le Figaro: Макрон прибыл в Новую Каледонию и пообещал вернуть народу спокойствие
23 мая 2024, 05:34

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию, французскую территорию в Тихом океане. Об этом информирует газета Le Figaro. Целью поездки политик назвал возвращение спокойствия.
«Я просто хотел сказать вам (...) о своем желании здесь, с министрами и всем правительством, быть рядом с населением и чтобы как можно быстрее произошло возвращение к миру, спокойствию, безопасности. Это мой приоритет», — заявил президент.
Порядка трех тысяч силовиков, развернутых в Новой Каледонии из-за недавних беспорядков, «будут оставаться там столько, сколько необходимо, даже во время Олимпийских игр», пообещал Макрон.

Он добавил, что выступает против продления чрезвычайного положения.

Французский лидер особенно выразил сожаление по поводу проявления расизма в «доступе к продовольствию» и указал на огромное беспокойство жителей Франции по вопросам доступа к помощи медиков в регионе.

Ранее в МИД РФ вынесли серьёзное предупреждение Макрону. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Блинкен пригрозил Грузии санкциями за закон об иноагентах
Блинкен пообещал, что США примут меры против Грузии из-за закона об иноагентах
23 мая 2024, 05:25

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

США примут меры против Грузии из-за закона об иностранных агентах. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен в ходе слушаниях в комитете палаты представителей, сообщает ТАСС.
«Мы рассматриваем, какие могут быть предприняты шаги в ответ. Я ожидаю, что мы предпримем действия», — подчеркнул Блинкен.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Штатам придется кардинально пересмотреть отношения с Грузией в случае вступления в силу закон об иноагентах.

Помимо этого, глава Управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен отметил, что Вашингтон может наложить санкции на Тбилиси, если принятый парламентом проект останется прежним, а руководство продолжит нападки на Евросоюз и других партнеров.

Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России
Антонов: призывы разрешить ВСУ бить по России грозит втягиванием США в конфликт
23 мая 2024, 04:40

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Призывы политиков США разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по России безрассудны и грозят втягиванием Штатов в конфликт. Такое заявление сделал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментарий которого опубликовала дипмиссия.
«Подобные провокационные заявления — крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно — дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского», — заявил посол.
Антонов отметил, что «киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России», постоянно используя для этого «смертоносную продукцию ВПК НАТО».

По мнению дипломата, у американских политиков одно желание — ускорить разгром преступников в Киеве.

Он добавил, что Штаты реагируют на успехи российской армии на поле боя истерикой, а главная цель Киева — провокация столкновения РФ и Североатлантического альянса.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что американские военные продолжат обсуждать вопрос об ограничениях на использование собственных вооружений для атак по РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет
МИД Польши: Варшава рассматривает возможность применения ПВО против ракет РФ
23 мая 2024, 02:15

Фото: istock / macky_ch

В Польше рассматривают возможность использования своих сил противоохдушной обороны, который расположены около границ государства, против ракет РФ, но никаких решений по этому вопросу пока не приниималось. Об этом сообщил представитель МИД Павел Вронский в интервью Укринформ.
«Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точки зрения, но решений по этому вопросу ещё не принято», — заявил он.
Так он прокомментировал заявления Владимира Зеленского и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над территорией Украины. Вронский добавил, что Киев обращался к Варшаве с просьбой о такой инициативе.

Как утверждает представитель польского МИД, переговорный процесс по этому вопросу в Польше начался после того, как ранее в марте ракета ВС РФ якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд.

Ранее в Польше нашли путь к стабильному миру в Восточной Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Кадыров пригласил Путина в Чечню
Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил его в Чечню
23 мая 2024, 01:30

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что провёл встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве и доложил ему о социально-экономической ситуации. Об этом Кадыров написал в своём Телеграм-канале.
Глава чечни заявил, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильна.

«Планомерно идет развитие всех ветвей экономики. Реализуем более 500 инвестпроектов, среди которых строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода», — написал Кадыров.
Он также пригласил российского лидера в гости в Чеченскую республику.

До этого сообщалось, что сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Германии не поддерживают конфискацию российских активов в пользу Украины
Кабмин: ФРГ выступает против конфискации активов России в пользу Украины
23 мая 2024, 01:00

Фото: istock / photosvit

Правительство ФРГ поддерживает передачу Киеву доходов от замороженных активов ЦБ РФ, но выступает против конфискации самих активов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель кабинета Штеффен Хебештрайт, информирует ТАСС.
«Наша позиция остается прежней: речь идет о доходах от замороженных активов. Речь не о самих активах», — заявил представитель минфина Германии.
Хебештрайт отметил, что фонд активов Центробанка останется «нетронутым».

Совет ЕС 22 мая опубликовал регламент, согласно которому 90% получаемых доходов от замороженных активов ЦБ России будут поступать в фонд для военной помощи Украине и для восстановления государства. Помимо этого, даже в случае снятия санкций Евросоюза не отдаст РФ доходы от ее активов. Решение вступит в силу 23 мая.

Ранее Дмитрий Песков отреагировал на решение ЕС по доходам от активов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фонд
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#доходы
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Путин поручил утвердить программы развития для 10 отстающих регионов
22 мая 2024, 21:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 российских регионов, нуждающихся в улучшении показателей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что речь идёт о республиках Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия и Чувашия, Алтайском крае, Кировской, Курганской и Псковской областях. На развитие этих регионов из государственного бюджета с 2025 по 2030 год будет выделяться не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.

Поручение президента правительство России должно выполнить к 1 октября этого года.

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#россия
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В США обсудят ограничения на применение Киевом американских вооружений против РФ
Браун: использующееся для ударов в глубину РФ вооружение ВСУ не американское
22 мая 2024, 21:16

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон считает, что Киев имеет средства для нанесения ударов в глубину территории России, пишет ТАСС.
Американские военные продолжат обсуждать вопрос об ограничениях на использование в этих целях собственных вооружений. Такую позицию озвучил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун.

По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы Украина могла защищаться, сосредоточиться на ближних боях, а также иметь возможность влиять на ситуацию в зоне спецоперации.

Комментируя возможности ВСУ бить в глубину российской территории, Браун заявил, что у них есть свои средства, не американские.

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#всу
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