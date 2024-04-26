«Зачастую развивается бессимптомно»: Россиянам рассказали, как понять, что у них рак

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Врач-онколог Екатерина Тимофеева в беседе с «ФедералПресс» сообщила, что хронические заболевания могут перерасти в рак. Также она призвала граждан не запускать болезнь в случае обострения и сразу обратиться к лечащему врачу.
Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова в беседе с «Радио 1» отметила, что раковые клетки есть у каждого человека, и с ними борется иммунная система.
Также собеседница добавила, что к раку могут привести не только хронические заболевания, но и вирусы, вредные привычки.
Говоря о симптомах, Ольга Вострикова сказала, что зачастую человек не чувствует опухоли, потому что она развивается бессимптомно.
В завершении беседы председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов добавила, что «каждый человек доживет до своего рака». Раковых заболеваний бояться не нужно — стоит придерживаться правильного питания, следить за здоровьем, обращаться к врачу вовремя и избавляться от вредных привычек, заключила специалист.
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«Раковые клетки в нашем организме возникают у всех людей, и наша иммунная система отлично борется с ними. Это процесс постоянный. Как только происходит сбой в иммунной системе, неизвестно, с чем связанный (этому нет доказательств), тогда появляется раковая опухоль. Все хронические заболевания — это тоже сбой в иммунной системе. Рак — это хроническое заболевание, и если запускать свои хронические заболевания, не обращаться вовремя к врачу, то возможность появления раковой опухоли возрастает в разы. Нельзя сказать, что все люди с хроническими заболевания находятся в группе риска», — сказала эксперт.
Также собеседница добавила, что к раку могут привести не только хронические заболевания, но и вирусы, вредные привычки.
«К раку могут привести не только хронические заболевания, но и вирусы. Например, вирус папилломы человека. Сейчас во всем мире, в том числе в РФ, всем детям до начала половой жизни бесплатно делают прививки от вируса папилломы человека. Учеными доказано, что эти дети в последствии не болеют определенным видом рака — шейки матки, полового члена. Также все вредные привычки (курение, алкоголизм, наркотики) подрывают нашу иммунную систему, что впоследствии приводит к раку», — объяснила специалист.
Говоря о симптомах, Ольга Вострикова сказала, что зачастую человек не чувствует опухоли, потому что она развивается бессимптомно.
«В поликлиниках существует программа диспансеризации, и наш Минздрав рекомендует в зависимости от возраста проходить всех специалистов, которые могут обнаружить воспаления в организме. Рак зачастую бессимптомный, человек может никак не почувствовать и не узнать, что у него развивается опухоль. Вообще никаких признаков нет, но если своевременно показываться врачам, проходить обследование и поймать зарождающуюся опухоль на ранней стадии, то это можно вылечиться полностью. Единственный способ не пропустить рак ходить на диспансеризацию, показываться к врачу», — сообщила эксперт.
В завершении беседы председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов добавила, что «каждый человек доживет до своего рака». Раковых заболеваний бояться не нужно — стоит придерживаться правильного питания, следить за здоровьем, обращаться к врачу вовремя и избавляться от вредных привычек, заключила специалист.
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Анастасия Бондарева