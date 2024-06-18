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Мужчинам назвали способ самостоятельно обнаружить рак яичка

18 июня 2024, 04:20
Фото: istock / Korrawin

Фото: istock / Korrawin

Обычно опухоль яичка может развиться у мужчин до 40 лет. О способе самостоятельной проверки органа рассказал андролог, уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников в своём Телеграм-канале.
Врач пояснил, что риск развития опухоли в яичке увеличивает травма органа, крипторхизм (не опущенное в мошонку яичко) и синдром Клайнфельтера. Также на появление образования может влиять снижение концентрации половых гормонов или генетическая предрасположенность.

Лубенников отметил, что при помощи самодиагностики заболевание можно выявить на ранней стадии. Как рассказал врач, обследование необходимо совершать в положении лежа или сидя, в расслабленном состоянии.



«Следует несколькими пальцами медленно прощупывать каждое яичко на наличие образований. Смещать мошонку нужно медленно и плавно. В норме прощупывается только придаток яичка, который напоминает тяж. В остальном яички должны быть гладкие, без образований и бугристостей», — пояснил уролог.
Он добавил, что половые органы нужно визуально осматривать. Мошонка должна быть без высыпаний, пятен, покраснений и необычных образований, например, прыщей.

Лубенников заключил, что при возникновении каких-либо подозрений, необходимо обратиться к врачу.

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#сво
Паразитолог объяснил, откуда в салатах мог взяться ботулотоксин
Врач Бартули назвал вероятную причину вспышки ботулизма в Москве
18 июня 2024, 03:13

Фото: istock / Carlos Pascual

За последние несколько дней более 100 москвичей пожаловались на симптомы ботулизма, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, а еще 30 – в реанимации. По данным Роспотребнадзора, причиной масштабного отравления стали салат с тунцом и лобио от популярных брендов «Кухня на районе» и ООО «Гастропорт».
Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули в беседе с Общественной службой новостей заявил, что возбудитель инфекции, вероятнее всего, содержался в консервированным тунце или фасоли, из которых готовили салаты.

Бартули пояснил, что это связано с тем, что ботулотоксин, который производит бактерия Клостридиум ботулинум, размножается в бескислородной среде. Врач отметил, что бактерии могли попасть на продукт еще в процессе подготовки к консервации. К сожалению, зараженные продукты нельзя отследить без должной экспертизы.

Паразитолог пояснил, что сначала ботулизм похож на обычное отравление, но именно с первыми симптомами важно обратиться в клинику, поскольку может стать поздно. Запущенный случай ботулизма характеризуется поражением нервной системы и дисфункцией работы мышц. В результате происходит паралич гортанных мышц, и больной задыхается.

Он также подчеркнул, что Клостридиум ботулинум нельзя заразиться от другого человека. Бактерия передается только от зараженной пищи. Тяжесть отравления напрямую зависит от количества ботулотоксина.

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Доктор Мясников посоветовал пить кофе каждый день
17 июня 2024, 22:52

Фото: iStock/Halyna Dorozhynska

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников считает кофе полезным и советует пить его каждый день.
«Кофе официально входит в химиопрофилактику рака, оно официально предотвращает рак печени. Я выступаю, постоянно пишу книги и всегда повторяю: Кофе не вредно, кофе не вредно. Еще раз: кофе не вредно», — приводит слова Мясникова Общественная Служба Новостей.

По словам специалиста, люди издавна пили кофе и даже лечили им различные болезни. Мясников также добавил, что этот напиток способен уменьшить риск развития артрита, диабета, аритмии, подагры и болезни Паркинсона.

При этом преподаватель медфака Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк заявила, что регулярное употребление кофе может привести к неспособности забеременеть.

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Названы продукты, улучшающие состояние волос
Врач Фролова: витамины А, В7 и С улучшают состояние волос и ускоряют их рост
17 июня 2024, 22:30

Фото: iStock/Prostock-Studio

Важными для здоровья и роста волос являются витамины А, В7 и С. Об этом рассказала врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова.
«Витамин А способствует выработке кожного жира, который увлажняет кожу головы, его можно найти в моркови, тыкве и шпинате. Витамин С необходим для синтеза коллагена. Витамин B7 улучшает прочность волос и ногтей, его можно найти в яйцах, миндале и сладком картофеле», – рассказала Фролова в интервью «Газете.Ru».

Она также отметила, что для волос очень важны цинк и железо. Дефицит последнего может привести к сокращению количества кислорода, доходящего до волосяных фолликулов, а недостаток цинка может ослабить саму структуру волос.

Также, по словам специалиста, важно употреблять в пищу продукты, богатые белком, который является строительным материалом для волос. Она посоветовала есть курицу, рыбу, яйца, а также молочные продукты. При этом ускорить рост волос могут продукты с высоким содержанием Омега-3. При выпадении волос лучше всего кушать мойву два-три раза в неделю, заключила Фролова.

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Врач раскрыл, на какое заболевание может указывать тяга к сладкому
Врач Харченко: тяга к сладостям может указывать на грибковое поражение кишечника
17 июня 2024, 22:22

Фото: iStock/Prostock-Studio

Тяга к сладкому может указывать на кандидоз кишечника. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра EMC Наталья Харченко.
«Тяга к сладкому – признак любого нарушения микробиоты кишечника, особенно при грибковом дисбиозе. Дело в том, что патогенная микрофлора, грибы в том числе, питаются простыми углеводами. Они с помощью нейромедиаторов посылают сигнал в мозг: «Хотим сладкого». Таким образом пораженная микробиота влияет на наши вкусовые пристрастия», – рассказала Харченко в беседе с «Газетой.Ru».

Однако врач отметила, что тяга к сладкому может появиться на фоне стресса, а на грибковое поражение ЖКТ указывают и другие симптомы: вздутие, изменение вкуса привычной пищи, появление слизи во рту с кислым привкусом, боли в животе, диарея. При этом у женщины кандидоз кишечника может проявиться в виде молочницы.

Харченко пояснила, что эту болезнь нужно обязательно лечить, иначе она приведет к попаданию инфекции в кровоток и поражению других органов и систем в организме.

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Москвичка назвала симптомы ботулизма, проявившиеся у её сестры после салата из доставки
Москвичка заявила о тяжелом состоянии сестры, отравившейся салатом из магазина
17 июня 2024, 22:11

Фото: iStock/airdone

Москвичка рассказала, что у её двоюродной сестры появились симптомы ботулизма после салата лобио, которое она заказала в «Перекрёстке», сейчас она находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Женщина пояснила, что её сестра заказала в «Перекрёстке» салат лобио. Его ела только она, а муж и ребёнок ели другую еду. Уже на следующий день она почувствовала себя плохо. У нее начало двоиться в глазах, она поехала к окулисту, специалист заключил, что у пациентки невралгия. Далее женщина отправилась в Центр имени Пирогова, где платно сделала МРТ. Обследование ничего не показало.

«У нее усиливались симптомы, стала невнятная речь, два раза вызвали скорую — ее не забрали. На третий раз, когда она уже ходить не могла, у нее начался птоз лица и нарушилось дыхание, ее забрали в реанимацию. Там сутки не могли поставить диагноз. В результате три дня упущено, сейчас она в реанимации в инфекции в тяжелом состоянии», — рассказала родственница пострадавшей в беседе с «Газетой.Ru».

Она также добавила, что семья планирует писать жалобу на врачей из скорой помощи.

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Стало известно о повышенном риске некоторых заболеваний у женщин
Врач Уланкина: сахарный диабет встречается у женщин чаще, чем у мужчин
17 июня 2024, 21:49

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Риск некоторых серьезных заболеваний у женщин выше, чем у мужчин. Об этом рассказала гинеколог Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
«Женские половые гормоны эстрогены расширяют кровеносные сосуды. Благодаря этому артериальное давление у женщин репродуктивного возраста обычно ниже, собственно, как и риск инфарктов, инсультов. Однако ситуация меняется к моменту менопаузы: количество эстрогенов снижается, и риск опасных болезней становится выше», — пояснила Уланкина в интервью «Известиям».

Кроме того, по словам врача, женщины чаще мужчин страдают железодефицитной анемией. Причиной становятся обильные менструации, кровопотери в родах или жесткие диеты.

Также женщины в три раза чаще мужчин страдают от мигрени. Головная боль может возникать на фоне менструации, овуляции или беременности. При этом сахарный диабет у женщин встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Им страдают порядка 12% представительниц прекрасного пола. Болезнь провоцирует лишний вес, неправильное питание, низкая физическая активность и сердечно-сосудистые заболевания.

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Диетолог рассказала, как бороться с отёками в жару
Диетолог Белоусова: компоты из сухофруктов помогут при отёках в жару
17 июня 2024, 19:06

Фото: iStock/mapo

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала, как бороться с отёками в жаркую погоду.
Специалист пояснила, что в жару женщины страдают от отёков, однако могут справиться с этой проблемой, уменьшив потребление соли. По её словам, необходимо корректировать своё питание, исходя из прогноза погоды. Таким образом, если на следующий день обещают жару, то на ужин стоит съесть фруктовый салат.

«Не надо никаких мочегонных, потому что мочегонные в жару могут только навредить. А лучше всего добавить в организм калия. Это можно сделать с помощью компота из сухофруктов. Не из свежих фруктов, а из сушеных. Там, где идет база — сухие яблоки, груши, плюс курага, чернослив. Вот это такой суперкалийный компотик», — рассказала врач в беседе с Pravda.Ru.

Она также добавила, что при отёках не стоит отказываться от употребления жидкости. Можно пить чай и любые соки, кроме томатного.

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#сво
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Психолог рассказала, сколько нужно гулять с ребенком
Психолог Маденко: дети должны гулять минимум два часа ежедневно
17 июня 2024, 17:59

Фото: iStock/FotoDuets

Ребёнок должен проводить на улице не менее двух часов в день. Об этом рассказала детский психолог Екатерина Маденко.
Прогулки положительно влияют на укрепление здоровья ребёнка, его физическое развитие и психологическое равновесие, пояснила специалист.

«Рекомендуется проводить минимум один-два часа на улице в течение дня, в зависимости от возраста и погодных условий. Если на улице царит плохая погода, можно предложить ребенку занятия в помещении, которые также будут способствовать его развитию», — посоветовала Маденко в беседе с NEWS.ru.

Она уточнила, что с детьми можно устроить творческие занятия, игры, чтение книг или вместе что-то приготовить. Чтобы компенсировать отсутствие прогулок, необходимо поддерживать интерес и активность ребенка даже внутри помещения.

По словам Маденко, для психического развития ребенка необходимо устраивать прогулки ежедневно.

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В Долгопрудном молодому человеку спасли искромсанную бензопилой руку
17 июня 2024, 16:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Долгопрудненские врачи помогли молодому человеку, который пилил дерево бензопилой и едва не лишился руки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
22-летнего пациента привезли в больницу Долгопрудного родственники, которые ранее оказать ему первую помощь и наложили давящую повязку на рану в локте. Пациент потерял много крови, его состояние было тяжелым. Юношу экстренно забрали в операционную.
«Операция длилась около часа. Врачи осмотрели обширную и глубокую рану, пересечённые плечевую артерию и вену. Вену перевязали, артерию сшили, восстановив естественное кровоснабжение. Рану и порядка 20 мелких повреждений от зубцов пилы вокруг основного места повреждения тоже зашили», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В течение суток пациент оставался в реанимации под усиленным наблюдением врачей, а затем был переведён в обычную палату. Уже на четвертый день молодого человека выписали под наблюдение хирурга поликлиники.

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