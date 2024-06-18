Мужчинам назвали способ самостоятельно обнаружить рак яичка

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Обычно опухоль яичка может развиться у мужчин до 40 лет. О способе самостоятельной проверки органа рассказал андролог, уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников в своём Телеграм-канале.
Врач пояснил, что риск развития опухоли в яичке увеличивает травма органа, крипторхизм (не опущенное в мошонку яичко) и синдром Клайнфельтера. Также на появление образования может влиять снижение концентрации половых гормонов или генетическая предрасположенность.
Лубенников отметил, что при помощи самодиагностики заболевание можно выявить на ранней стадии. Как рассказал врач, обследование необходимо совершать в положении лежа или сидя, в расслабленном состоянии.
Лубенников заключил, что при возникновении каких-либо подозрений, необходимо обратиться к врачу.
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Лубенников отметил, что при помощи самодиагностики заболевание можно выявить на ранней стадии. Как рассказал врач, обследование необходимо совершать в положении лежа или сидя, в расслабленном состоянии.
«Следует несколькими пальцами медленно прощупывать каждое яичко на наличие образований. Смещать мошонку нужно медленно и плавно. В норме прощупывается только придаток яичка, который напоминает тяж. В остальном яички должны быть гладкие, без образований и бугристостей», — пояснил уролог.Он добавил, что половые органы нужно визуально осматривать. Мошонка должна быть без высыпаний, пятен, покраснений и необычных образований, например, прыщей.
Лубенников заключил, что при возникновении каких-либо подозрений, необходимо обратиться к врачу.
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Алина Юрчак