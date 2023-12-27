США призвали отказаться от расширения территории ради защиты океана

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Соединенным Штатам необходимо отказаться от расширения континентального шельфа в Арктике во благо защиты Северного Ледовитого океана. Об этом заявил заслуженный зоолог США и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер в беседе с РИА Новости.
Зоолог отметил, что США не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву, что говорит о том, что Штаты ходят по тонкому льду, выдвигая претензии по расширению своего континентального шельфа
«Я с нетерпением жду того дня, когда Россия вновь присоединится к усилиям международного сообщества по обеспечению полной защиты Северного Ледовитого океана», — заявил эксперт.
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Алина Юрчак