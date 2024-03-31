США спустя 20 лет запустили полномасштабное производство истребителей F-35

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США запустили истребители F-35 к полномасштабному производству спустя почти 20 лет с момента первого полёта. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом, несмотря на анонсированную Минобороны США информацию, власти страны продолжают задаваться вопросами об этом самолёте.
Развитие истребителя F-35 прошло через множество этапов. Впервые самолёт был запущен в воздух в 2006 году. Спустя несколько лет, в 2015 году, он поступил на вооружёние ВС США. Существовали планы о выпуске к 2010 году 2852 таких самолётов. Однако они не были осуществлены, а общая стоимость программы сильно превысила прогнозируемую.
На цену самолётов F-35 повлияло участие в программе шестнадцати государств. В результате этот оружейный проект стал самым дорогостоящим. Возникли серьёзные опасения, вызванные проблемами с производством и эксплуатацией, а также высокими тратами на обслуживание.
Несмотря на все эти недостатки, США сообщили о запуске F-35 в полномасштабное производство. При этом вопросы о боеспособности и надёжности техники всё ещё остаются открытыми.
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Развитие истребителя F-35 прошло через множество этапов. Впервые самолёт был запущен в воздух в 2006 году. Спустя несколько лет, в 2015 году, он поступил на вооружёние ВС США. Существовали планы о выпуске к 2010 году 2852 таких самолётов. Однако они не были осуществлены, а общая стоимость программы сильно превысила прогнозируемую.
Несмотря на все эти недостатки, США сообщили о запуске F-35 в полномасштабное производство. При этом вопросы о боеспособности и надёжности техники всё ещё остаются открытыми.
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Анастасия Чинкова