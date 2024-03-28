В США заявили о сомнениях в перспективах финансирования Украины после теракта в «Крокусе»

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После теракта в «Крокус Сити Холле» Соединенные Штаты рассмотрели возможность оказания дальнейшей помощи Украине; пока неясно, повлияет ли террористический инцидент на одобрение финансовой помощи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в Конгрессе.
Собеседник агентства отметил, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла резолюцию, призывающую отстранить спикера палаты представителей Майка Джонсона от должности в связи с голосованием по бюджетному законопроекту, в том числе по выделению средств Киеву.
Грин добавил, что вопрос о возможной замене спикера Палаты представителей имеет в этом деле первостепенное значение.
Ранее, в апреле, Майк Джонсон пообещал, что без колебаний предоставит Киеву десятки миллиардов долларов помощи. Как сообщает Associated Press, спикеру Палаты представителей придется решать, насколько сильно давить на него в вопросе утверждения нового пакета помощи, когда его лидерство в Конгрессе находится под угрозой.
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«Честно говоря, трудно сказать. Республиканка Грин пригрозила дать ход ходатайству об отстранении, если законопроект о финансировании Украины будет вынесен на голосование», – отметил источник.
Ранее, в апреле, Майк Джонсон пообещал, что без колебаний предоставит Киеву десятки миллиардов долларов помощи. Как сообщает Associated Press, спикеру Палаты представителей придется решать, насколько сильно давить на него в вопросе утверждения нового пакета помощи, когда его лидерство в Конгрессе находится под угрозой.
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Александр Климов